Avrupa'nın en çok satanına elektrik dopingi: Yeni Dacia Sandero 2028'de geliyor

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Tam Boyutta Gör Dacia, markanın en popüler modellerinden biri olan Sandero’nun yeni jenerasyonu için planlarını netleştirdi. Dacia İngiltere Genel Müdürü Lina Ribeiro’nun yaptığı son açıklamalar, 2028 yılında yollara çıkacak tamamen yeni Dacia Sandero’nun Renault Grubu içinde hem benzinli hem de elektrikli güç aktarma organlarına sahip ilk model olacağını doğruladı.

Markanın eski CEO’su Denis Le Vot’un 18 ay önce sinyallerini verdiği bu strateji, pazarın henüz tamamen elektriğe geçmeye hazır olmadığı gerçeği üzerine kuruldu. Bu kapsamda yeni Sandero’da içten yanmalı motor seçenekleri muhtemelen tamamen hibrit formunda sunulurken, tam elektrikli versiyon da ürün gamına eklenecek.

Dacia, Sandero ailesinin en çok tercih edilen versiyonlarından biri olan ve crossover esintileri taşıyan Sandero Stepway'i de yeni jenerasyonda devam ettirecek. Markanın tasarım şefi David Durand, standart Sandero ile yerden yükseltilmiş Stepway versiyonu arasındaki farkı daha da belirginleştireceklerini belirtti.

Tasarım felsefesi olarak Dacia, içten yanmalı ve elektrikli versiyonları birbirinden ayırt edilemez kılmayı hedefliyor. Bu kapsamda, içten yanmalı motorlu versiyonlar daha geleneksel bir ön panjur ve tasarım detaylarına sahip olacak. Elektrikli versiyon ise daha düşük sürüş yüksekliği, kapalı ön panjur ve muhtemelen gövdeye gömülü kapı kolları gibi aerodinamik avantajlar sunacak.

Renault Grubu’nun bütçe markası olan Dacia, yeni Sandero’da Renault 4, 5 ve Twingo modellerinde kullanılan özel Ampr elektrikli mimarisi yerine, mevcut CMF-B platformunun hibrit ve elektrikli araç sistemlerine uyarlanmış esnek bir versiyonunu kullanacak.

Uygun fiyat iddiası büyük

Dacia Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Frank Marotte, markanın hedefinin "elektrikli araç dünyasında uygun fiyatlılık konusunda sınıfının en iyisi olmak" olduğunu ve "ürün performansı ile uygun fiyatlılık arasındaki dengeyi bulmayı" amaçladıklarını vurguladı.

Yeni nesil Sandero’nun motor gamında şu seçeneklerin yer alması bekleniyor:

Hibrit: Güncel Renault Clio’da kullanılan 1.8 litrelik benzinli-elektrikli hibrit sistemin daha düşük güçlü bir versiyonunun tek içten yanmalı seçenek olması öngörülüyor. Ancak Renault’nun TCe turbo benzinli motorları da bir olasılık olarak masada kalmaya devam ediyor.

Güncel Renault Clio’da kullanılan 1.8 litrelik benzinli-elektrikli hibrit sistemin daha düşük güçlü bir versiyonunun tek içten yanmalı seçenek olması öngörülüyor. Ancak Renault’nun TCe turbo benzinli motorları da bir olasılık olarak masada kalmaya devam ediyor. Elektrikli: Sandero’nun elektrikli araç teknolojisini, Renault 5 ve yakında çıkacak olan Twingo’nun daha uygun fiyatlı, daha düşük güçlü ve daha küçük bataryalı modellerinden miras alması bekleniyor. Örneğin; Twingo’nun 27.5 kWsa bataryalı versiyonu 262 km, R5’in 40-52 kWsa bataryaları ise 405 km’ye kadar menzil sunuyor.

Mevcut CEO Katrin Adt, ekibin "tüm modeller için tek bir platform" çözümü üzerinde çalıştığını ve yeni Sandero’nun hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu, model hakkında detaylı bilgilerin muhtemelen 2028 yılında konuşulacağını belirtti. Markanın şu anki odak noktası ise önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan yeni nesil Dacia Spring modelinde.

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Dacia'da ilk: Yeni Sandero hem elektrikli hem benzinli olacak

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