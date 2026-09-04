Dacia'dan sürpriz karar: Benzinli C segment model iptal edildi

Markanın lansman takviminde 4.5 metre uzunluğunda üçüncü bir C-segment modeli daha yer alıyordu. Peugeot 3008'e rakip şık bir coupe SUV ya da Skoda Octavia'nın karşısına çıkacak liftback formunda bir model olacağı konuşulan bu araç, elektrikli dönüşüm hedefleri doğrultusunda tamamen iptal edildi.
"Önceliğimiz elektrikli araçlar ve yeni Sandero"
Şirketin bu stratejik geri adımı atmasındaki en büyük etken, 2030 yılına kadar dört yeni elektrikli model çıkarma sözü vermiş olması. İyileştirilen Spring modeliyle başlayan bu süreç, markanın satış hacmini oluşturan küçük modellerin elektriklendirilmesiyle devam edecek.
Yeni Sandero hem hibrit hem elektrikli geliyor
İptal edilen benzinli modelin ardından Dacia'nın bir sonraki büyük lansmanı yeni nesil Sandero olacak. Donanımhaber'in daha önce aktardığı gibi çoklu enerji mimarisine sahip olacak yeni Sandero, CMF-B platformu üzerinden yükselmeye devam edecek. Tam elektrikli versiyon ise Renault 5 ve Renault 4 modellerine hayat veren mimari üzerine inşa edilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: