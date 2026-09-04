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    Dacia'dan sürpriz karar: Benzinli C segment model iptal edildi

    Dacia, elektrikli araç atağına odaklanmak adına planlanan üçüncü C-segment benzinli modelini rafa kaldırdı. Marka, kaynaklarını yeni nesil Sandero ve elektrikli modellere aktaracak.

    Dacia'dan sürpriz karar: Benzinli C segment model iptal edildi Tam Boyutta Gör
    Avrupa pazarında uygun fiyatlı ulaşım denince akla gelen ilk markalardan Dacia, stratejik bir makas değişimine gitti. Nissan Qashqai boyutlarındaki Bigster ile C-segmentine hızlı bir giriş yapan ve ardından Striker modelini tanıtan marka, bu sınıfta planladığı üçüncü benzinli modelin fişini çekti.

    Markanın lansman takviminde 4.5 metre uzunluğunda üçüncü bir C-segment modeli daha yer alıyordu. Peugeot 3008'e rakip şık bir coupe SUV ya da Skoda Octavia'nın karşısına çıkacak liftback formunda bir model olacağı konuşulan bu araç, elektrikli dönüşüm hedefleri doğrultusunda tamamen iptal edildi.

    "Önceliğimiz elektrikli araçlar ve yeni Sandero"

    Dacia'dan sürpriz karar: Benzinli C segment model iptal edildi
    Gelişmeyi doğrulayan Dacia CEO'su Katrin Adt, odağı daha küçük segmentlere ve elektrikli araçlara kaydırdıklarını açıkladı. Adt yaptığı açıklamada: "Bigster ile pazara çok başarılı bir giriş yaptık, Striker'ın potansiyelini de görüyoruz ancak şu an için başka bir C-segment planımız yok. Ürün gamı sınırlı bir markayız ve tüm gücümüzü yeni nesil Sandero gibi projelere harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Şirketin bu stratejik geri adımı atmasındaki en büyük etken, 2030 yılına kadar dört yeni elektrikli model çıkarma sözü vermiş olması. İyileştirilen Spring modeliyle başlayan bu süreç, markanın satış hacmini oluşturan küçük modellerin elektriklendirilmesiyle devam edecek.

    Yeni Sandero hem hibrit hem elektrikli geliyor

    İptal edilen benzinli modelin ardından Dacia'nın bir sonraki büyük lansmanı yeni nesil Sandero olacak. Donanımhaber'in daha önce aktardığı gibi çoklu enerji mimarisine sahip olacak yeni Sandero, CMF-B platformu üzerinden yükselmeye devam edecek. Tam elektrikli versiyon ise Renault 5 ve Renault 4 modellerine hayat veren mimari üzerine inşa edilecek.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

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