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    Dacia'dan Suzuki Jimny'ye rakip mi geliyor? "Baby Duster" planı

    Dacia'nın ürün gamına Duster'ın altında konumlanacak yeni bir kompakt SUV eklemeyi planladığı bildiriliyor. "Baby Duster" olarak anılan model Suzuki Jimny esintili Renault Bridger'ı temel alabilir.

    Dacia'dan Suzuki Jimny'ye rakip mi geliyor? 'Baby Duster' planı Tam Boyutta Gör
    Dacia'nın popüler B-SUV modeli Duster'ın hemen altında konumlanacak yeni bir kompakt SUV üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Otomotiv kulislerinde şimdiden "Baby Duster" olarak adlandırılan bu model, markanın ürün gamına daha kompakt bir seçenek olarak katılabilir.

    Yeni modelin geliştirilmesinde, Renault'nun Mart ayında konsept olarak tanıttığı şehir ve hafif arazi kullanımına yönelik Renault Bridger modelinin temel alınacağı belirtiliyor. Daha kestirme bir ifadeyle 2027'nin sonunda yollara çıkması planlanan ultra kompakt SUV modeli Renault Bridger, Avrupa pazarında Dacia amblemiyle boy gösterebilir.

    Fransız otomotiv dergisi Auto Plus tarafından paylaşılan bilgilere göre Renault Bridger gelecek yılın sonlarında Hindistan'da satışa sunulacak. Modelin Dacia logolu Avrupa versiyonunun ise 2028'in başında yollara çıkması bekleniyor. Dergi ayrıca eldeki bilgilerden yola çıkarak modelin nasıl görünebileceğini gösteren render çalışmaları da hazırladı.

    Dacia'dan Suzuki Jimny'ye rakip mi geliyor? 'Baby Duster' planı Tam Boyutta Gör

    Suzuki Jimny havası

    Henüz konsept aşamasında olan Bridger, arazi araçlarını andıran kaslı ve dik siluetiyle dikkat çekiyor. Yatay kaputu, belirgin gövde korumaları ve arkaya doğru yükselen omuz çizgisi, Dacia'nın yeni tasarım dilinden ve özellikle Bigster'dan izler taşıyor.

    Geçtiğimiz Mart ayında örtüsü kaldırılan konsept versiyon dik bagaj kapağına asılı stepnesi ve sert hatlarıyla Suzuki Jimny ruhunu anımsatmıştı. Dört tekerlekten çekiş (4x4) seçeneği bulunmasa da Duster'a yakın 20 cm'lik yerden yüksekliği, hafif arazi koşulları için önemli bir avantaj sağlayacak.

    Dacia'dan Suzuki Jimny'ye rakip mi geliyor? 'Baby Duster' planı Tam Boyutta Gör

    Motor seçenekleri ve tahmini fiyat

    Yeni kompakt SUV’da maliyetleri düşük tutmak adına Sandero ailesinden tanıdığımız üç silindirli motorların kullanılması planlanıyor. Seçenekler arasında 100 beygirlik 1.0 TCe ve yaklaşık 120 beygirlik 1.2 Eco-G LPG üniteleri öne çıkıyor. Maliyet nedeniyle hibrit seçeneğine yer verilmeyeceği söylense de, Avrupa'daki yüksek talep bu motoru yeniden gündeme getirebilir.

    Sandero ile Duster arasına konumlanacak model için 17.000 - 18.000 euro civarında bir başlangıç fiyatı konuşuluyor. Dacia cephesinden henüz resmi bir doğrulama gelmese de, 2024'ten bu yana otomotiv kulislerinde ve çeşitli Avrupa kaynaklarında projenin varlığına dair tutarlı haberler yer alıyor. Dolayısı ile önümüzdeki aylar "Baby Duster" projesinin geleceği açısından belirleyici olacak.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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