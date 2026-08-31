Dacia'dan Suzuki Jimny'ye rakip mi geliyor? "Baby Duster" planı

Yeni modelin geliştirilmesinde, Renault'nun Mart ayında konsept olarak tanıttığı şehir ve hafif arazi kullanımına yönelik Renault Bridger modelinin temel alınacağı belirtiliyor. Daha kestirme bir ifadeyle 2027'nin sonunda yollara çıkması planlanan ultra kompakt SUV modeli Renault Bridger, Avrupa pazarında Dacia amblemiyle boy gösterebilir.
Fransız otomotiv dergisi Auto Plus tarafından paylaşılan bilgilere göre Renault Bridger gelecek yılın sonlarında Hindistan'da satışa sunulacak. Modelin Dacia logolu Avrupa versiyonunun ise 2028'in başında yollara çıkması bekleniyor. Dergi ayrıca eldeki bilgilerden yola çıkarak modelin nasıl görünebileceğini gösteren render çalışmaları da hazırladı.
Suzuki Jimny havası
Henüz konsept aşamasında olan Bridger, arazi araçlarını andıran kaslı ve dik siluetiyle dikkat çekiyor. Yatay kaputu, belirgin gövde korumaları ve arkaya doğru yükselen omuz çizgisi, Dacia'nın yeni tasarım dilinden ve özellikle Bigster'dan izler taşıyor.
Geçtiğimiz Mart ayında örtüsü kaldırılan konsept versiyon dik bagaj kapağına asılı stepnesi ve sert hatlarıyla Suzuki Jimny ruhunu anımsatmıştı. Dört tekerlekten çekiş (4x4) seçeneği bulunmasa da Duster'a yakın 20 cm'lik yerden yüksekliği, hafif arazi koşulları için önemli bir avantaj sağlayacak.
Motor seçenekleri ve tahmini fiyat
Yeni kompakt SUV’da maliyetleri düşük tutmak adına Sandero ailesinden tanıdığımız üç silindirli motorların kullanılması planlanıyor. Seçenekler arasında 100 beygirlik 1.0 TCe ve yaklaşık 120 beygirlik 1.2 Eco-G LPG üniteleri öne çıkıyor. Maliyet nedeniyle hibrit seçeneğine yer verilmeyeceği söylense de, Avrupa'daki yüksek talep bu motoru yeniden gündeme getirebilir.
Sandero ile Duster arasına konumlanacak model için 17.000 - 18.000 euro civarında bir başlangıç fiyatı konuşuluyor. Dacia cephesinden henüz resmi bir doğrulama gelmese de, 2024'ten bu yana otomotiv kulislerinde ve çeşitli Avrupa kaynaklarında projenin varlığına dair tutarlı haberler yer alıyor. Dolayısı ile önümüzdeki aylar "Baby Duster" projesinin geleceği açısından belirleyici olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim