Dacia'dan uygun fiyatlı elektrikli otomobil geliyor: İşte muhtemel tasarımı ve fiyatı

Dacia İspanya genel müdürü Laurent Sengenes, Motor.es intenet sitesine yaptığı açıklamalarda bu bilgiyi doğruladı. Deneyimli yönetici yeni elektrikli Dacia modelinin, BYD Dolphin Surf ve yakında piyasaya sürülecek MG2 gibi uygun fiyatlı Çinli rakiplere meydan okuyacağını söylüyor. Başlangıç fiyatı 18.000 euro seviyesinde olacak. Yani yeni Duster modelinden bile daha uygun fiyatla sunulacak.
Tasarım detayları
Dış görünüme bakılırsa araç, öne eğimli geniş ön camıyla Twingo'nun karakteristik siluetini koruyacak. Ancak daha keskin ve köşeli bir hatlara sahip olacak. Ayrıca yeni Renault Twingo gibi, bu Dacia modeli de dört koltuklu olacak.
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya