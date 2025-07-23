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    Anlık Bildirim

    Dacia'dan uygun fiyatlı elektrikli otomobil geliyor: İşte muhtemel tasarımı ve fiyatı

    Renault önümüzdeki yıl uygun fiyatlı yeni bir elektrikli otomobil çıkaracak. Dacia markası altında sunulacak bu model Çin menşeli uygun fiyatlı elektrikli modellerle rekabet edecek.

    Dacia'dan uygun fiyatlı elektrikli otomobil geliyor: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Renault Group, uygun fiyatlı yeni bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor. Şehir içi kullanım için tasarlanan bu bütçe dostu model, Dacia markası altında sunulacak. Gelen haberler 2026 yılında piyasaya sürüleceği yönünde.

    Dacia İspanya genel müdürü Laurent Sengenes, Motor.es intenet sitesine yaptığı açıklamalarda bu bilgiyi doğruladı. Deneyimli yönetici yeni elektrikli Dacia modelinin, BYD Dolphin Surf ve yakında piyasaya sürülecek MG2 gibi uygun fiyatlı Çinli rakiplere meydan okuyacağını söylüyor. Başlangıç fiyatı 18.000 euro seviyesinde olacak. Yani yeni Duster modelinden bile daha uygun fiyatla sunulacak.

    Dacia'dan uygun fiyatlı elektrikli otomobil geliyor: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Laurent Sengenes, yeni elektrikli otomobilin özellikleri hakkında detay vermese de, aracın kompakt bir şehir içi hatchback olacağını vurguladı. Yaklaşmakta olan dördüncü nesil Renault Twingo'nun platformu üzerine inşa edilecek. Bu arada otomobilin render görüntüsü de oluşturuldu.

    Tasarım detayları

    Dış görünüme bakılırsa araç, öne eğimli geniş ön camıyla Twingo'nun karakteristik siluetini koruyacak. Ancak daha keskin ve köşeli bir hatlara sahip olacak. Ayrıca yeni Renault Twingo gibi, bu Dacia modeli de dört koltuklu olacak.

    Dacia'dan uygun fiyatlı elektrikli otomobil geliyor: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Her iki model için de 100 km'de 10 kWh gibi oldukça düşük enerji tüketimine sahip yenilikçi bir elektrik motoru geliştirildiği biliniyor. Bu sayede daha küçük, dolayısıyla daha uygun maliyetli bir batarya ile yeterli menzili sunmak mümkün olacak. Dacia'nın bu hamlesi özellikle Avrupa pazarında ciddi bir karşılık bulabilir.
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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 6 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 8 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 14 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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