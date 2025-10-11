Dacia Hipster, Avrupa'nın en ucuz elektriklisi olacak | Togg'un 4More versiyonları geldi - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde, Avrupa'nın en ucuz elektriklisi olmaya aday Dacia Hipster, Togg'un dört çeker versiyonları, yeni Model Y Standard, yeni trafik cezaları ve Nissan Tekton gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:15 - Dacia Hipster
10:43 - Yeni trafik cezaları Meclis'te
20:17 - Togg'un çift motorlu versiyonları
29:55 - Yeni Tesla Model Y Standard
37:29 - Elektrikli Ferrari
47:46 - Toyota'dan 48V teknolojisine gönderme
54:05 - Duster temelli Nissan Tekton