    Dacia Hipster, Avrupa'nın en ucuz elektriklisi olacak | Togg'un 4More versiyonları geldi - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde, Avrupa'nın en ucuz elektriklisi olmaya aday Dacia Hipster, Togg'un dört çeker versiyonları, yeni Model Y Standard, yeni trafik cezaları ve Nissan Tekton'u konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde, Avrupa'nın en ucuz elektriklisi olmaya aday Dacia Hipster, Togg'un dört çeker versiyonları, yeni Model Y Standard, yeni trafik cezaları ve Nissan Tekton gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:15 - Dacia Hipster

    10:43 - Yeni trafik cezaları Meclis'te

    20:17 - Togg'un çift motorlu versiyonları

    29:55 - Yeni Tesla Model Y Standard

    37:29 - Elektrikli Ferrari

    47:46 - Toyota'dan 48V teknolojisine gönderme

    54:05 - Duster temelli Nissan Tekton

