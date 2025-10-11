Dacia Hipster, Avrupa'nın en ucuz elektriklisi olacak | Togg'un 4More versiyonları geldi - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde, Avrupa'nın en ucuz elektriklisi olmaya aday Dacia Hipster, Togg'un dört çeker versiyonları, yeni Model Y Standard, yeni trafik cezaları ve Nissan Tekton gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:15 - Dacia Hipster

10:43 - Yeni trafik cezaları Meclis'te

20:17 - Togg'un çift motorlu versiyonları

29:55 - Yeni Tesla Model Y Standard

37:29 - Elektrikli Ferrari

47:46 - Toyota'dan 48V teknolojisine gönderme

54:05 - Duster temelli Nissan Tekton

