    Dacia'nın uygun fiyatlı hibrit modeli Sandero Hybrid ilk kez görüntülendi

    Dacia Sandero Hybrid modeline dair ilk casus fotoğraflar internete düştü. Jogger Hybrid ile aynı altyapıyı paylaşacağı belirtilen otomobilin teknik detayları da gün geçtikçe netleşiyor.

    Dacia'nın uygun fiyatlı hibrit modeli Sandero Hybrid görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Dacia'nın en popüler modellerinden biri olan Sandero, yaklaşık altı ay önce makyajlanmıştı. Bu değişim nesil yenilenmesi değil, mevcut üçüncü neslin ticari ömrünü sorunsuz şekilde tamamlaması için yapılan planlı bir ara güncellemeydi. Şimdiye kadar elektrik desteğinden mahrum kalan araç tam hibrit (HEV) versiyonuyla ilk kez casus kameralara yakalandı.

    Avrupa pazarında MG3 gibi uygun fiyatlı hibrit modellerin yükselişiyle birlikte Dacia, en güçlü kozunu oynamaya hazırlanıyor. Casus fotoğraflarda test edilirken görüntülenen prototip, Sandero Hybrid'in bu nesil içerisinde yollara çıkacağını ve Dacia'nın elektrifikasyon stratejisinde vites artırdığını ortaya koydu.

    Dacia'nın uygun fiyatlı hibrit modeli Sandero Hybrid görüntülendi Tam Boyutta Gör

    155 beygirlik güç ünitesi

    Sandero Hybrid, teknik altyapısını markanın bir diğer popüler modeli olan Jogger Hybrid ile paylaşacak. Araçta 1.8 litrelik TCe benzinli motor ile elektrik motorunu bir araya getiren hibrit sistemin görev yapacağı belirtiliyor. Toplamda 155 beygir güç üreten bu yapıya 1.4 kWh kapasiteli lityum iyon batarya eşlik edecek. Araç belirli koşullarda ve sınırlı bir süre boyunca tamamen elektrik modunda ilerleyebilecek.

    Dacia'nın uygun fiyatlı hibrit modeli Sandero Hybrid görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Otomobilin arka kısmında yer alan "Hybrid" logosu bu özel versiyonun kimliğini ele veriyor. Sandero Hybrid için takvim de netleşmeye başladı. Yeni modelin 2026 yılı bitmeden resmi olarak tanıtılması planlanıyor. Ancak otomobil severlerin bu çevreci Sandero'yu bayilerde görebilmesi için 2027 yılının ilk yarısını beklemesi gerekecek. Uygun fiyatlı ve yakıt tasarruflu otomobillere olan güçlü ilgi, hibrit Sandero’nun piyasaya sürülmesiyle birlikte Dacia’nın segmentteki konumunu daha da güçlendirebilir.
    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

