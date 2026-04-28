Dacia'nın uygun fiyatlı hibrit modeli Sandero Hybrid ilk kez görüntülendi

Avrupa pazarında MG3 gibi uygun fiyatlı hibrit modellerin yükselişiyle birlikte Dacia, en güçlü kozunu oynamaya hazırlanıyor. Casus fotoğraflarda test edilirken görüntülenen prototip, Sandero Hybrid'in bu nesil içerisinde yollara çıkacağını ve Dacia'nın elektrifikasyon stratejisinde vites artırdığını ortaya koydu.
155 beygirlik güç ünitesi
Sandero Hybrid, teknik altyapısını markanın bir diğer popüler modeli olan Jogger Hybrid ile paylaşacak. Araçta 1.8 litrelik TCe benzinli motor ile elektrik motorunu bir araya getiren hibrit sistemin görev yapacağı belirtiliyor. Toplamda 155 beygir güç üreten bu yapıya 1.4 kWh kapasiteli lityum iyon batarya eşlik edecek. Araç belirli koşullarda ve sınırlı bir süre boyunca tamamen elektrik modunda ilerleyebilecek.