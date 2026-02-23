Giriş
    Dacia'nın yeni modeli Türkiye'de üretilecek! Dacia C-Neo geliyor

    Dacia'nın CMF-B platformu üzerine geliştirdiği yeni C segment modeli Dacia C-Neo'nun üretimi Türkiye'ye kaydırıldı. Modelin station wagon ve fastback gövde tipinde üretilmesi bekleniyor.

    Renault ve OYAK Grubu, 400 milyon euronun üzerinde yatırımla 2027'ye kadar Bursa'da dört yeni model üretileceğini açıklamıştı. Bu modellerin ilk üç tanesi Renault Duster, Clio 6 ve Boreal olarak sıralanıyor. Bursa'da üretilecek dördüncü model de artık resmiyet kazandı. Dacia C-Neo kod adıyla bilinen yeni model Türkiye'de üretilecek.

    Yeni Dacia C-Neo Bursa'da üretilecek

    Dacia'nın yeni modeli Türkiye'de üretilecek! Dacia C-Neo geliyor Tam Boyutta Gör
    Yerel kaynakların haberine göre; yeni Dacia C-Neo'nun Türkiye'de üretileceği Renault Grubu'nun CEO'su François Provost tarafından onaylandı. Söz konusu modelin ilk etapta markanın ana üretim üssü olan Romanya'da üretilmesi planlanıyordu ancak üretim Türkiye'ye kaydırıldı. Yapılan açıklamada, yeni C-Neo'nun Dacia için Türkiye'de harika bir model olacağına ve Türkiye'ye duyulan güvene vurgu yapıldı.

    Yeni model, Renault-Nissan ittifakının CMF-B platformu üzerine geliştirilecek. Benzinli, LPG’li, hafif hibrit ve tam hibrit motor seçenekleri sunulması beklenen araçta 1.2 litrelik turbo üç silindirli motorun kullanılması planlanıyor. Tasarım tarafında ise Dacia Sandero Stepway benzeri kaslı çamurluklar ve tavan rayları gibi dayanıklı SUV detayları öne çıkacak.

    Fastback gövde tipi de planlanıyor

    Daha önce çıkan haberlerde; C segmentinde yer alacak C-Neo'nun markanın uygun fiyat politikasını sürdüreceği belirtilmişti. Söz konusu modelin hem station wagon hem de fastback gövde tipiyle sunulması gündemde. Başlangıç fiyatının 23 bin euro civarında olması beklenen C-Neo'nun özellikle fastback versiyonu Türkiye'de talep görebilir.

    Slovenya'da elektrikli şehir otomobili üretecek

    Dacia’nın ikinci yeni modeli ise elektrikli şehir otomobili olacak. Araç, Renault Twingo altyapısını temel alacak ancak tasarım açısından Fransız modelden farklı bir görünüme sahip olacak. Yeni elektrikli modelin fiyatının yaklaşık 18 bin eurodan başlayacağı belirtiliyor. Buna rağmen Avrupa’daki en erişilebilir elektrikli otomobillerden biri olması bekleniyor. Modelin üretimi Slovenya’daki Novo Mesto fabrikasında yapılacak.

    Not: Haberdeki görseller resmi değildir. Kamuflajlı fotoğraflardan yola çıkarak AutoExpress tarafından paylaşılan render görüntülerdir.

