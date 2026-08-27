Dacia'nın yıldızı yenileniyor: 2028 Duster ne kadar değişecek?

Duster'daki bu kan kaybının arkasında üç temel neden yatıyor: Büyük kardeş Bigster'ın cüzi bir fiyat farkıyla daha geniş alan arayan müşterileri çalması, %100 elektrikli bir versiyonun olmaması ve MG ile Jaecoo gibi Çinli markaların hibrit SUV pazarında sunduğu daha lüks ve donanımlı alternatifler. Dacia, Duster'ın tahtını korumak adına 2028 yılı için kapsamlı bir makyaj operasyonu hazırlıyor.
Striker'dan alınan "T" ışık imzası
Tasarımcı Julien Jodry’nin çizimleriyle ilk ipuçları ortaya çıkan 2028 Dacia Duster, markanın yeni Striker modelinden izler taşıyacak. Kaput çizgisinin hemen altına uzanan ince yatay LED şerit ve aydınlatmalı yeni logo, tampon kenarlarındaki dikey aydınlatma unsurlarıyla birleşerek ön yüzde belirgin bir "T" formu oluşturacak.
Arka tarafta ise bagaj kapağının formunu bozmadan yapılan güncellemeyle stop lambaları yükleme eşiğine kadar uzatılarak ön taraftaki üçlü ışık kümesiyle görsel bir bütünlük sağlanacak.
daha korkutucu bişey görmedim