Dacia'nın yıldızı yenileniyor: 2028 Duster ne kadar değişecek?

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Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında uygun fiyatlı SUV segmentinin tartışmasız lideri olan Dacia Duster, üçüncü nesliyle pazara hızlı bir giriş yapsa da 2026 yılıyla birlikte ticari anlamda zorlu bir döneme girdi. Fransa pazarında yılın ilk döneminde satışları %41 oranında gerileyerek 14.973 adetten 8.842 adede düşen model, kaybettiği kanı durdurmak adına operasyon masasına yatırılıyor.

Duster'daki bu kan kaybının arkasında üç temel neden yatıyor: Büyük kardeş Bigster'ın cüzi bir fiyat farkıyla daha geniş alan arayan müşterileri çalması, %100 elektrikli bir versiyonun olmaması ve MG ile Jaecoo gibi Çinli markaların hibrit SUV pazarında sunduğu daha lüks ve donanımlı alternatifler. Dacia, Duster'ın tahtını korumak adına 2028 yılı için kapsamlı bir makyaj operasyonu hazırlıyor.

Striker'dan alınan "T" ışık imzası

Tasarımcı Julien Jodry’nin çizimleriyle ilk ipuçları ortaya çıkan 2028 Dacia Duster, markanın yeni Striker modelinden izler taşıyacak. Kaput çizgisinin hemen altına uzanan ince yatay LED şerit ve aydınlatmalı yeni logo, tampon kenarlarındaki dikey aydınlatma unsurlarıyla birleşerek ön yüzde belirgin bir "T" formu oluşturacak.

Tam Boyutta Gör Skoda'nın "Modern Solid" dilini andıran bu yapıda ana farlar daha gizli bir konuma çekilirken, alt ızgara daha dinamik bir trapez formuna kavuşacak. Araç, yan tarafta yeni jantlara ve Clio 6'dan ödünç alınan yeni yan aynalara ev sahipliği yapacak.

Arka tarafta ise bagaj kapağının formunu bozmadan yapılan güncellemeyle stop lambaları yükleme eşiğine kadar uzatılarak ön taraftaki üçlü ışık kümesiyle görsel bir bütünlük sağlanacak.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de Bursa Oyak Renault tesislerinde üretilip Renault logosuyla yollara çıkan Duster için de bu durum kritik bir önem taşıyor. Mevcut hafif hibrit, tam hibrit ve LPG'li motor seçeneklerini koruması beklenen modelde yapılacak bu yeni tasarım operasyonunun, bizim pazarımızdaki Renault logolu versiyona nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu.

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Dacia'nın yıldızı yenileniyor: 2028 Duster ne kadar değişecek?

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