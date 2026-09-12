Yeni Dacia Spring geliyor! Türkiye’nin en ucuz elektriklisi olur mu?

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Yeni Dacia Spring Türkiye’ye dönüyor! VW ID. Polo ve Skoda Epiq de yolda. Özelliklerini, Avrupa fiyatlarını ve olası Türkiye satış fiyatlarını detaylı şekilde değerlendirdik.

Tamamen yenilenen Dacia Spring, 2027 yılında Türkiye yollarına geri dönmeye hazırlanıyor. Peki yeni Spring hangi özelliklerle gelecek, fiyatı ne kadar olabilir ve gerçekten Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobillerinden biri olabilir mi?

Bu videoda yeni Dacia Spring’in tasarımından bataryasına, menzilinden motor seçeneklerine kadar öne çıkan özelliklerini değerlendiriyoruz. Ardından Türkiye’ye gelmesi beklenen Volkswagen ID. Polo ve Skoda Epiq modellerine yakından bakıyor, bu otomobillerin Avrupa fiyatlarından hareketle olası Türkiye fiyatlarını hesaplıyoruz.

Peki Dacia Spring, VW ID. Polo ve Skoda Epiq Türkiye’de kaç liradan satışa çıkabilir? Ucuz elektrikli otomobil rekabeti 2027’de nasıl şekillenecek? Tüm detayları videoda konuşuyoruz.

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