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    Dacia, uygun fiyatlı yeni elektrikli aracını açıkladı: Yeni Spring geliyor

    Dacia, Avrupa'da üretilecek yeni elektrikli şehir otomobilinin adını resmen duyurdu. 18 bin euronun altında fiyatla satışa çıkacak yeni Spring, Renault Twingo ile aynı altyapıyı paylaşacak.

    Dacia, yeni elektrikli aracını açıkladı: Spring geliyor Tam Boyutta Gör
    Dacia, yeni nesil elektrikli şehir otomobilinin adını resmen duyurdu. Şirket, Renault Twingo ile aynı altyapıyı paylaşacak yeni modelini “New Spring” adıyla tanıtacağını açıkladı. Ancak otomobilin arka kısmındaki logoda yalnızca “Spring” ismi yer alacak. "Yeni" ibaresi ise mevcut modelle bir süre birlikte satılacağı için iki aracı birbirinden ayırmak amacıyla kullanılacak.

    Gözler Ekim ayında

    Dacia, yeni elektrikli aracını açıkladı: Spring geliyor Tam Boyutta Gör
    Mevcut Spring'in aksine Avrupa'da üretilecek olan yeni modelin Ekim ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor. Dacia henüz resmi tanıtım tarihini ve teknik özellikleri doğrulamasa da aracın dört kişilik olacağını ve kullanışlı bir bagaj hacmi sunacağını belirtiyor. Referans alınan Renault Twingo'da arka koltukların arkasında 360 litreye kadar bagaj hacmi bulunuyordu.

    Test sırasında görüntülenen prototipler, yeni Spring'in Renault Twingo ile büyük ölçüde benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Eğimli C sütunu, kavisli tavan çizgisi, yuvarlatılmış arka camlar ve çamurluk tasarımı iki model arasında ortak detaylar arasında yer alıyor.

    Dacia, yeni elektrikli aracını açıkladı: Spring geliyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Dacia, tasarım tarafında kendine özgü bazı değişiklikler de yapıyor. Twingo'daki yuvarlak ön far tasarımı yerine mevcut Spring'i andıran ince siyah parlak ön panel tercih ediliyor. Arka bölümde ise Twingo'daki özel cam çerçevesi kullanılmıyor ve fren lambaları daha yukarı konumlandırılıyor. Ayrıca aracın tasarımında markanın SUV modellerinden ilham alan çizgiler öne çıkıyor.

    18 bin euro altında

    Dacia, yeni elektrikli aracını açıkladı: Spring geliyor Tam Boyutta Gör
    Dacia Ürün Direktörü Patrice Levy-Bencheton, yeni Spring'in mevcut modelin doğrudan yerine geçmeyeceğini belirterek iki otomobilin birbirinden farklı karaktere sahip olduğunu ifade etti. Yeni modelin mevcut Spring'den biraz daha büyük ve daha geniş olacağı da doğrulandı.

    Dacia teknik özellikleri henüz açıklamasa da yeni Spring'in Renault Twingo ile benzer altyapıyı kullanması bekleniyor. Buna göre araçta 27,5 kWh batarya bulunacak ve yaklaşık 260 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sunulacak.

    Şirket ayrıca otomobilin 18 bin euronun altında başlangıç fiyatıyla satışa çıkacağını doğruladı. Bu da yeni Spring'i hem 20 bin euronun altında konumlanan Renault Twingo'dan daha uygun fiyatlı hale getirecek hem de Avrupa'nın en erişilebilir elektrikli otomobillerinden biri yapacak.

    Dacia, önümüzdeki dört yıl içinde üç yeni elektrikli model daha piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlardan biri, yeni nesil Sandero'nun tamamen elektrikli versiyonu olacak.

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    H
    hasandemirrr 9 saat önce

    çok güzel

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