Dacia, uygun fiyatlı yeni elektrikli aracını açıkladı: Yeni Spring geliyor

Test sırasında görüntülenen prototipler, yeni Spring'in Renault Twingo ile büyük ölçüde benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Eğimli C sütunu, kavisli tavan çizgisi, yuvarlatılmış arka camlar ve çamurluk tasarımı iki model arasında ortak detaylar arasında yer alıyor.
18 bin euro altında
Dacia teknik özellikleri henüz açıklamasa da yeni Spring'in Renault Twingo ile benzer altyapıyı kullanması bekleniyor. Buna göre araçta 27,5 kWh batarya bulunacak ve yaklaşık 260 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sunulacak.
Şirket ayrıca otomobilin 18 bin euronun altında başlangıç fiyatıyla satışa çıkacağını doğruladı. Bu da yeni Spring'i hem 20 bin euronun altında konumlanan Renault Twingo'dan daha uygun fiyatlı hale getirecek hem de Avrupa'nın en erişilebilir elektrikli otomobillerinden biri yapacak.
Dacia, önümüzdeki dört yıl içinde üç yeni elektrikli model daha piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlardan biri, yeni nesil Sandero'nun tamamen elektrikli versiyonu olacak.
çok güzel