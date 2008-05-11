Daha fazla e-Sata bağlantısı için yeni alternatifler

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Başta Apple'ın MacBook Air modeli olmak üzere dizüstü bilgisayarların önemli bir kısmı kısıtlı genişleme olanaklarıyla zaman zaman kullanıcılara sorun yaşatabilmekteler. Sektör içerisinde yer alan kimi firmalarsa ekstra bağlantı alternatifleri sunabilecek özel çözüm ve donanımlar üzerine çalışmaktalar. Bahsettiğimiz firmalardan biri de Green House. Farklı beklenti ve ihtiyaçlar için hazırladığı donanımlar ile dikkat çeken firmanın son ürünleri ise fazladan e-SATA bağlantısı kullanmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Firmanın GH-EXC-ESA2 adını verdiği ve Ekspress kart slotu üzerinden dizüstü bilgisayarlara takılabilen özel donanım ile kullanıcılar iki yeni e-SATA çıkışına daha sahip olabiliyorlar. Üstelik bahsi geçen ürün RAID O ve 1 desteği de sunabilmekte. 3.0Gbps'lik e-SATA bağlantılarına olanak tanıyan PCMCIA Type II türüdenki özel kartın ayrıca PCIe versiyonu da bulunuyor. Sadece Windows XP ve Vista işletim sistemleriyle çalışabilen donanımların fiyatları hakkında şu aşamada net bir bilgi bulunmuyor.