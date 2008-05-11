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Daha fazla e-Sata bağlantısı için yeni alternatifler

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Başta Apple'ın MacBook Air modeli olmak üzere dizüstü bilgisayarların önemli bir kısmı kısıtlı genişleme olanaklarıyla zaman zaman kullanıcılara sorun yaşatabilmekteler. Sektör içerisinde yer alan kimi firmalarsa ekstra bağlantı alternatifleri sunabilecek özel çözüm ve donanımlar üzerine çalışmaktalar. Bahsettiğimiz firmalardan biri de Green House. Farklı beklenti ve ihtiyaçlar için hazırladığı donanımlar ile dikkat çeken firmanın son ürünleri ise fazladan e-SATA bağlantısı kullanmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Firmanın GH-EXC-ESA2 adını verdiği ve Ekspress kart slotu üzerinden dizüstü bilgisayarlara takılabilen özel donanım ile kullanıcılar iki yeni e-SATA çıkışına daha sahip olabiliyorlar. Üstelik bahsi geçen ürün RAID O ve 1 desteği de sunabilmekte. 3.0Gbps'lik e-SATA bağlantılarına olanak tanıyan PCMCIA Type II türüdenki özel kartın ayrıca PCIe versiyonu da bulunuyor. Sadece Windows XP ve Vista işletim sistemleriyle çalışabilen donanımların fiyatları hakkında şu aşamada net bir bilgi bulunmuyor.
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MoB1881 9 yıl
slm
bende P35C-DS3R
dün akşam bir kablo alıp harici seagate 500 GB HDD mi esata bağlamak istedim ama çalıştıramadım.
Yukarıdaki O aparatı boarda bağladım ki board üzerinde 8 tane sata girişi var bunlardan herhangibiri olurmu bilmiyorum ama çalıştıramadım.
Driver yüklemesi yapılması gerekirmi acaba sorun neden olabilir kabloda problem olabilirmi mesela. onu nasıl kontrol edebilirim. Hdd yi hiç görmedi bu arada.
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umutarslan.com 9 yıl
pci-e olandan aldım.Aynı anda max 2port kulanılıyor ya içerdekiler yada dışardakiler.Vistada sorunsuz kullandım ama win7de tanımadı ugraşmadım pek belki ugraşılırsa win7de çalışır.(ebaydan hong kong dan kargo dahil 15liraya aldım)
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EIvII2AH 11 yıl
haber icin tesekkurler
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DeWe 11 yıl
PCI 1x'ler ilk defa işe yarayacak gibi.
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efndy 11 yıl
hmm... teknoloji ilerliyor bea
güzel olmus ama saol fix57 bu bilgileri bizlerle paylasıtıgın icin
basarılarını devamını dilerim
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