Honda'dan batarya hamlesi: Silikon anot teknolojisine yatırım yaptı

Japon otomotiv devi Honda, elektrikli araç bataryalarının geleceğini şekillendirebilecek önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Şirket, lityum iyon bataryalar için silikon bazlı anot malzemeleri geliştiren İngiliz teknoloji şirketi Nexeon'a yatırım yaptığını duyurdu.

Londra merkezli Imperial College bünyesinden yaklaşık 20 yıl önce ayrılarak bağımsız hale gelen Nexeon, özellikle batarya teknolojileri alanında uzun yıllardır çalışmalar yürütüyor. Şirket, 2022 yılında yatırımcılardan 200 milyon doların üzerinde finansman sağlamayı başarmıştı.

Honda'nın katılımıyla birlikte Nexeon, silikon bazlı anot teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırmayı hedefliyor. Söz konusu teknoloji, günümüzde lityum iyon bataryalarda yaygın olarak kullanılan grafit anotların yerini almayı amaçlıyor.

Daha uzun menzil, daha hızlı şarj

Tam Boyutta Gör Uzmanlara göre silikon anotlar, grafite kıyasla çok daha yüksek enerji depolama kapasitesi sunabiliyor. Bu sayede elektrikli araçlarda daha uzun menzil elde edilirken aynı zamanda daha kısa şarj süreleri de mümkün hale geliyor.

Nexeon CEO'su Dr. Scott Brown'a göre yeni yatırım, yalnızca teknolojinin doğrulanması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Nexeon'un küresel elektrikleşme dönüşümünde önemli bir rol oynayabileceğine yönelik güçlü bir güven oyu niteliği taşıyor.

Nexeon, Güney Kore'nin Gunsan kentinde inşa edilen ilk büyük ölçekli üretim tesisiyle bu alandaki iddiasını artırıyor. Şirket, 2023 yılında yapımına başladığı fabrikanın Aralık 2025 itibarıyla üretime hazır hale geldiğini duyurmuştu. Nexeon'un daha önce yaptığı açıklamalara göre Gunsan fabrikası yılda on binlerce ton silikon anot malzemesi üretebilecek kapasiteye sahip olacak.

İlk büyük müşterisi Panasonic

Tesisin dikkat çekici özelliklerinden biri de gerekli monosilan gazının kesintisiz şekilde tedarik edilebilmesi için iş ortağı OCI'nin fabrikasının hemen yanında konumlandırılmış olması. Bu sayede üretim sürecinde kritik öneme sahip ham maddelerin doğrudan tesise ulaştırılması hedefleniyor.

Şirketin ilk büyük müşterisi ise batarya devi Panasonic olacak. Panasonic'in, Nexeon'un geliştirdiği silikon anot malzemelerini ABD'nin Kansas City yakınlarındaki De Soto kentinde bulunan yeni batarya hücresi fabrikasında kullanması planlanıyor.

