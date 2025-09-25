Giriş
    Daha hızlısı yok! Snapdragon 8 Elite Gen 5 tanıtıldı

    Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 tanıtıldı. Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi olarak tanıtılan platform, kişiselleştirilmiş yapay zeka, gelişmiş oyun performansı ve profesyonel video desteği sunuyor.

    Daha hızlısı yok! Snapdragon 8 Elite Gen 5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, dünyanın en hızlı mobil yongası olarak tanımladığı Snapdragon 8 Elite Gen 5’i tanıttı. Hawaii’de düzenlenen etkinlikte duyurulan yeni platform yalnızca performans artışıyla değil, aynı zamanda kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimleri ve profesyonel video kayıt özellikleriyle de öne çıkıyor.

    Performans üçgeninde çift haneli büyüme

    Yeni platformun kalbinde yer alan 3. nesil Qualcomm Oryon CPU, şimdiye kadar geliştirilmiş en hızlı mobil işlemci olarak tanımlanıyor. Oryon CPU, 4.6 GHz’e kadar çıkan hızları, yüzde 20 artırılmış işlem performansı ve yüzde 35 daha yüksek güç verimliliğiyle dikkat çekiyor. Grafik tarafında Adreno GPU, yüzde 23 daha yüksek performans, yüzde 25 geliştirilmiş Ray Tracing ve yüzde 20 daha iyi enerji verimliliği sunuyor. Toplamda SoC seviyesinde sağlanan yüzde 16 enerji tasarrufu, oyuncular için neredeyse 1 saat 48 dakikalık ekstra oyun süresi anlamına geliyor.

    Daha hızlısı yok! Snapdragon 8 Elite Gen 5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Yeni işlemcinin en dikkat çeken özelliklerinden biri de yapay zeka yetenekleri. Qualcomm Hexagon NPU, yüzde 37 daha hızlı işlem kapasitesi ve yüzde 16 daha verimli performans sunuyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm Sensing Hub ve ilk kez sunulan Personal Scribe ve Personal Knowledge Graph desteğiyle, kullanıcıya özel ve proaktif öneriler sunabiliyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5’in dikkat çeken yönlerinden biri de “agentic AI” olarak adlandırılan yeni nesil yapay zeka desteği. Bu teknoloji sayesinde cihazlar, kullanıcıyı daha iyi tanıyor, alışkanlıklarını öğreniyor ve uygulamalar arasında gerçek zamanlı öneriler sunabiliyor. Üstelik bu süreçte kişisel veriler cihazdan dışarı çıkmadan güvenli biçimde işleniyor.

    Daha hızlısı yok! Snapdragon 8 Elite Gen 5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Qualcomm, bu işlemcinin özellikle kullanıcıların günlük deneyimlerini geliştirmeye odaklandığını vurguluyor. Şirkete göre yeni yonga ile uygulamalar arası geçişler daha akıcı, çoklu görev performansı daha yüksek ve uzun süreli oyun deneyimlerinde enerji verimliliği daha dengeli.

    Mobil fotoğrafçılık ve video tarafında da önemli yenilikler geliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5, dünyada ilk kez Advanced Professional Video (APV) kodek desteği sunarak profesyonel seviyede kayıt imkanını üreticilere sunuyor. Triple 20-bit ISP ve AI destekli Spectra kamera teknolojisi sayesinde stüdyo kalitesinde çekimler ve kapsamlı post-prodüksiyon kontrolleri sağlanabiliyor.

    Bağlantı ve iletişim tarafında da platform iddialı. Qualcomm X85 5G Modem-RF, 12.5 Gbps indirme ve 3.7 Gbps yükleme hızları sunarken, FastConnect 7900 Wi-Fi sistemi, önceki nesile göre yüzde 40 daha verimli enerji kullanımı ve AI destekli Wi-Fi ile oyunlarda yüzde 50 daha düşük gecikme sağlıyor.

    Yeni işlemci, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak Honor, OnePlus, OPPO, Xiaomi, Samsung, Sony, vivo, ZTE ve daha birçok markanın amiral gemisi modellerinde yer alacak.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 özellikleri

    Daha hızlısı yok! Snapdragon 8 Elite Gen 5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    • CPU: Qualcomm Oryon, 64-bit, 4.6 GHz, %20 performans artışı, %35 enerji verimliliği
    • GPU: Qualcomm Adreno, %23 daha iyi performans, %25 daha iyi Ray Tracing, %20 enerji tasarrufu
    • NPU: Hexagon AI işlemci, %37 daha hızlı, INT2 ve FP8 desteği
    • Yapay Zeka: Agentic AI, kişisel bilgi grafiği, Qualcomm Sensing Hub ile çift kamera ve sürekli algılama
    • Bağlantı: X85 5G Modem-RF, 12.5 Gbps indirme, 3.7 Gbps yükleme, 3GPP Release 18 (5G Advanced hazır)
    • Wi-Fi: FastConnect 7900, Wi-Fi 7 desteği, 5.8 Gbps hız, %40 güç tasarrufu, %50 daha düşük oyun gecikmesi
    • Bluetooth: 6.0, Low Energy desteği
    • Bellek: LPDDR5x, 5.3 MHz
    • Depolama: UFS 4.1
    • Kamera: Qualcomm Spectra AI ISP, 20-bit Triple ISP, 320 MP tek kamera, 48+48+48 MP üçlü kamera, 8K video 60 fps, 4K 120 fps kayıt, APV codec desteği
    • Ekran: QHD+ 240 Hz, 8K harici ekran desteği, HDR10+, Dolby Vision
    • Ses: Snapdragon Sound, aptX Lossless, Aqstic codec, Quick Charge 5 destekli
    • Güvenlik: 3D Sonic Sensor Max, yüz/göz/iris/voice biyometrik doğrulama, Trusted Execution Environment
    • Üretim: 3 nm üretim süreci
