Daha kötü bir zamanlama olamazdı: 64 GB RAM isteyen oyun

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Tam Boyutta Gör NC (eski adıyla NCSoft) tarafından geliştirilen açık dünya yapısındaki co-op PvE oyunu Cinder City, henüz çıkış yapmadan sistem gereksinimleriyle dikkat çekti. Oyunun Steam sayfasında yer alan bilgilere göre önerilen sistem belleği 64 GB RAM olarak listeleniyor. Yapay zeka nedeniyle RAM fiyatlarının rekor derecede arttığı düşünüldüğünde bu oyuna erişim hayli zor olacak.

Minimum gereksinim bile 32 GB RAM

Steam'deki sistem gereksinimlerine göre 32 GB RAM minimum, 64 GB RAM ise önerilen bellek kapasitesi olarak belirtiliyor. Grafik tarafında ise oyunun önerilen ekran kartı 8 GB belleğe sahip GeForce RTX 4060 olarak gösteriliyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i7-12700 veya AMD Ryzen 7 7800X3D tavsiye ediliyor. İlginç olan nokta ise ekran kartı gereksiniminin orta-üst seviyede kalmasına karşın, bellek ihtiyacının alışılmışın çok üzerine çıkması.

Tam Boyutta Gör Steam verilerine göre oyuncuların yalnızca yüzde 4'ü 64 GB RAM kullanıyor. En yaygın bellek kapasitesi ise yüzde 41'lik oranla 16 GB. Bu da oyunun önerilen sistem gereksinimlerinin mevcut oyuncu kitlesinin büyük bölümü için erişilmesi zor olduğunu gösteriyor.

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Cinder City'nin bu gereksinimi açıklaması, bellek fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiği bir döneme denk geldi. Bellek sektörü danışmanı ve Samsung China'nın eski yöneticilerinden Ethan Tan, 2026'nın üçüncü çeyreğinde bellek fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 40 ila 50, dördüncü çeyrekte ise buna ek olarak yüzde 30 ila 40 artmasını beklediğini açıklamıştı.

ABD'de 64 GB DDR5 RAM kitlerinin fiyatı yaklaşık 800 dolardan başlayıp 2.800 dolara kadar çıkabiliyor. Türkiye’de ise 40 bin TL’den başlayan fiyatlar mevcut. Öte yandan Cinder City için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Bu nedenle sistem gereksinimlerinin lansman öncesinde güncellenme ihtimali bulunuyor.

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Daha kötü bir zamanlama olamazdı: 64 GB RAM isteyen oyun

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