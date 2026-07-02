Daha kötü bir zamanlama olamazdı: 64 GB RAM isteyen oyun

Minimum gereksinim bile 32 GB RAM
Steam'deki sistem gereksinimlerine göre 32 GB RAM minimum, 64 GB RAM ise önerilen bellek kapasitesi olarak belirtiliyor. Grafik tarafında ise oyunun önerilen ekran kartı 8 GB belleğe sahip GeForce RTX 4060 olarak gösteriliyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i7-12700 veya AMD Ryzen 7 7800X3D tavsiye ediliyor. İlginç olan nokta ise ekran kartı gereksiniminin orta-üst seviyede kalmasına karşın, bellek ihtiyacının alışılmışın çok üzerine çıkması.
Cinder City'nin bu gereksinimi açıklaması, bellek fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiği bir döneme denk geldi. Bellek sektörü danışmanı ve Samsung China'nın eski yöneticilerinden Ethan Tan, 2026'nın üçüncü çeyreğinde bellek fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 40 ila 50, dördüncü çeyrekte ise buna ek olarak yüzde 30 ila 40 artmasını beklediğini açıklamıştı.
ABD'de 64 GB DDR5 RAM kitlerinin fiyatı yaklaşık 800 dolardan başlayıp 2.800 dolara kadar çıkabiliyor. Türkiye’de ise 40 bin TL’den başlayan fiyatlar mevcut. Öte yandan Cinder City için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Bu nedenle sistem gereksinimlerinin lansman öncesinde güncellenme ihtimali bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş