Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Derin uzayda daha önce görülmemiş gizemli X-ışını kaynakları keşfedildi

    NASA’nın Chandra teleskobu, düşük enerjili X-ışınları ve yoğun morötesi ışık yayan 84 sıra dışı nesne keşfetti. Bunların iki büyük kozmik gizemi çözebileceği düşünülüyor.

    Daha önce görülmemiş gizemli X-ışını kaynakları keşfedildi Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Chandra X-ışını Gözlemevi, bilinen kompakt ikili sistemlere benzeyen ancak alışılmadık şekilde çok düşük enerjili X-ışınları yayarken yoğun miktarda morötesi ışık üreten 84 gizemli nesne tespit etti. Araştırmacılar, “hiperyumuşak X-ışını kaynakları” olarak adlandırdıkları bu nesnelerin iki önemli kozmik gizemin çözülmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

    Chandra’nın gözlemleri, altı farklı galakside bu sıra dışı kaynakların izini ortaya çıkardı. Nesneler dört eliptik galaksi ile iki sarmal galakside bulundu. Bunlar arasında Samanyolu’nun yakın komşusu Andromeda Galaksisi (M31) ve Fırıldak Galaksisi (M101) de yer alıyor.

    Gaz çalan yıldız kalıntıları olabilirler

    Bu kompakt cisimler kara delikler, nötron yıldızları ve beyaz cüceler gibi ömrünü tamamlamış yıldızların geride bıraktığı son derece yoğun kalıntılar. Küçük boyutlarına karşın çok güçlü kütleçekimine sahip olmaları, yakınlarındaki eş yıldızlardan madde çekmelerine olanak sağlıyor.

    Daha önce görülmemiş gizemli X-ışını kaynakları keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Bu sistemlerde eş yıldızın dış katmanlarından koparılan gaz, kompakt cismin çevresinde dönmeye başlıyor. Normalde bu süreç, güçlü kütleçekimi nedeniyle gazın aşırı derecede ısınmasına ve yüksek enerjili X-ışınlarının yoğun biçimde yayılmasına yol açıyor.

    Ancak yeni keşfedilen kaynaklarda durum farklı. Chandra tarafından tespit edilen X-ışınları son derece düşük enerjiye sahip. Buna karşılık nesneler, olağanüstü miktarda morötesi ışık yayıyor. Bu nedenle araştırmacılar bu sınıfa “hiperyumuşak X-ışını kaynakları” (hypersoft X-ray sources) adını verdi.

    Ekibe göre düşük enerjili X-ışınlarının aslında çok güçlü morötesi ışınım üreten bu sistemlerin bir tür yan ürünü olması mümkün. Araştırmacılar ayrıca söz konusu kaynakların, daha düşük seviyede madde aktarımı gerçekleştiren kompakt ikili sistemler olabileceğini düşünüyor.

    Samanyolu’nda neden bulunamıyorlar?

    Bu nesnelerin tespit edilmesini zorlaştıran önemli bir unsur ise yıldızlar arasındaki ortam. Yıldızlararası ortamda bulunan hidrojen ve helyum gazı, morötesi ışığı emebiliyor. Bu durum, söz konusu kaynakların neden şimdiye kadar fark edilmesinin zor olduğunu açıklayabilir.

    Daha önce görülmemiş gizemli X-ışını kaynakları keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Özellikle Samanyolu’nda bu sorun daha belirgin. Galaksimizin düzlemi boyunca bakıldığında gözlemcinin görüş hattında büyük miktarda yıldızlararası gaz bulunuyor. Morötesi ışığın bu ortam tarafından soğurulması, galaksimizdeki olası hiperyumuşak X-ışını kaynaklarının görünmez kalmasına yol açıyor olabilir.

    Dolayısıyla araştırmacılar, evrende henüz keşfedilmemiş çok daha büyük bir hiperyumuşak X-ışını kaynağı popülasyonu bulunabileceğini düşünüyor. Bu kaynakların galaksilerin çevresini ve içindeki yıldız oluşum süreçlerini tahmin edilenden daha fazla etkileyebileceği belirtiliyor.

    Galaksilerdeki iyonlaşmanın kayıp kaynağı olabilirler

    Bu nesneler, astrofizikte uzun süredir cevap aranan bir başka soruna da ışık tutabilir. Yıldızlararası ortam, atomların elektronlarını kaybettiği iyonlaşmış gazla dolu. Özellikle sıcak ve büyük kütleli yıldızlar önemli miktarda yüksek enerjili morötesi ışık yayıyor.

    Ancak mevcut yıldız popülasyonunun galaksilerde gözlenen tüm iyonlaşmayı açıklamaya yetmediği düşünülüyor. Araştırmacılara göre hiperyumuşak X-ışını kaynakları gerçekten çok büyük miktarlarda morötesi ışınım yayıyorsa denklemdeki eksik parça olabilirler.

    Bu durum yıldız oluşumunu da etkileyebilir. Yeni yıldızların oluşabilmesi için gazın soğuk ve nötr halde bulunması gerekiyor. Hiperyumuşak X-ışını kaynakları uzaya yoğun miktarda morötesi ışınım yayıyorsa, çevredeki gazı iyonlaştırarak yıldız oluşumunu yavaşlatabilir. Bu nedenle araştırmacılar, söz konusu kaynakların galaksilerde yıldız oluşumunu etkileyen doğal bir düzenleyici mekanizma görevi görebileceğini düşünüyor.

    Tip Ia süpernovalarının sırrını çözebilirler

    Araştırmacıların dikkat çektiği ikinci büyük gizem ise Tip Ia süpernovalarının nasıl patladığı. Bu süpernovaların, yakınındaki eş yıldızdan madde toplayan beyaz cücelerle bağlantılı olduğu biliniyor. Beyaz cüce üzerine madde biriktikçe kütlesi artıyor ve Güneş'in kütlesinin yaklaşık 1,44 katına, yani Chandrasekhar limitine ulaştığında kararsız hale gelerek patlıyor.

    Ancak bilim insanları halen beyaz cücenin içinde patlamayı başlatan mekanizmanın tam olarak ne olduğunu ve sürecin nasıl tetiklendiğini açıklayamıyor.

    Yeni keşfedilen kompakt ikili sistemlerin incelenmesi, beyaz cücelerin patlama sürecinde geçirdiği aşamalar hakkında önemli ipuçları sağlayabilir. Hatta araştırmacılar, gelecekte bir beyaz cücenin Tip Ia süpernovasına dönüşmesinden önce tespit edilmesinin mümkün olabileceğini düşünüyor.

    Tip Ia süpernovaları, evrenin genişlemesini ve karanlık enerjiyi incelemek için kullanılan önemli kozmik ölçüm araçları. Bu nedenle bu patlamaların nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması, evrenin gelişimini açıklayan modeller açısından da önem taşıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    korku hikayeleri kısa alkolmetrede alkol kaç saat sonra çıkmaz ford ka aracın kaçıncı sahibiyim araç yalıtım malzemesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A57 5G
    Samsung Galaxy A57 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504VA
    Asus Vivobook 15 X1504VA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum