Tam Boyutta Gör Microsoft Gaming’in yeni CEO’su Asha Sharma, Xbox’ın “geri dönüşünü” gerçekleştirme sözü verdiği görevine hızlı bir başlangıç yapmayı planlıyor. The Information’un aktardığına göre Sharma, Xbox Game Pass’i daha geniş bir kitleye cazip kılmak ve yeni oyuncuları platforma çekmek amacıyla daha düşük fiyatlı abonelik seçeneklerini değerlendiriyor.

Yeni abonelik seçeneği gelebilir

Microsoft, geçtiğimiz yıl Game Pass fiyatlarını yükseltmiş olsa da bu stratejide bir değişiklik görebiliriz. Sharma’nın hedefi, mevcut abonelerin ve potansiyel kullanıcıların gözünde olumlu bir etki yaratmak. Bu kapsamda şirketin planları yalnızca fiyat indirimleriyle sınırlı değil. Game Pass aboneliğinin Netflix gibi diğer dijital servislerle paketlenmesi olasılığı da gündemde.

Tam Boyutta Gör Raporda ayrıca reklam destekli bir Game Pass versiyonunun gündemde olabileceği de ifade ediliyor. Cloud Gaming için düşünülmesi muhtemel bu yaklaşım, giriş seviyesindeki abonelikleri daha ulaşılabilir kılabilir.

Game Pass’in kârlı bir hizmet olduğunu doğrulayan Microsoft yetkilileri, şirketin esnek stratejiler geliştirmesi gerektiğini belirtiyor. Daha uygun fiyatlı bir giriş seviyesi sunmak, yeni oyuncuları platforma çekmenin yanı sıra bazı kullanıcıları daha yüksek fiyatlı premium katmanlara yönlendirecek bir strateji olarak da değerlendiriliyor.

Daha uygun fiyatlı Xbox Game Pass aboneliği geliyor

