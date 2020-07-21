Daikin Dijital Medya Planlama ve Satınalma Ajansını Seçti

Dünyada ve Türkiye’de İklimlendirme sektörünün pazar lideri markası Japonya merkezli Daikin , Türkiye’de ki Dijital Medya Planlama ve Satınalma çalışmalarını birlikte yürüteceği ajansını seçti.



Yeni internet sitesi ile E-Ticaret pazarına ‘’ Ultra Hız Dönemi Daikin’de ! ‘’ kampanyası ile giren Daikin, ajans seçiminde birçok E-Ticaret markası ile çalışan Digitalhouse Reklam Ajansını seçti.



Bünyesinde ePttAVM, D’s Damat, Damat Tween, Tekzen, Little Caesars, NN Hayat ve Emeklilik, Nocturne, Rue, Aker, Glohe, English Home, Wee Baby, Crocs, Superga , Adore Oyuncak, Fuzul Grup, Kale Endüstri Holding, Tahincioğlu ve Dap Yapı gibi birçok firmaya hizmet sunan Digitalhouse ; Google Premier Partner ve Facebook Marketing Partnerliğinin yanı sıra Criteo ve Adjust’nda en önemli partner ajanslarından birisi olarak hizmet veriyor.



Google,Sosyal Medya ,Seo , Geliştirilmiş E-Ticaret , Veri Analizi ve Dönüşüm optimizasyonu ,Programatik,Medya Planlama ve Satınalma gibi birçok önemli hizmeti veren Digitalhouse; Daikin ile yeni döneme ultra hız ile girdi.



Künye

Marka : Daikin

Daikin Pazarlama İletişim Bölüm Müdürü : Murat KURT

Daikin E-Ticaret Proje Danışmanı : Ali Rıza ÖZKAN

Daikin Projeler Sorumlusu : Roza SARI

Dijital Medya Planlama ve Satın alma Ajansı : Digitalhouse

Ajans Başkanı : Oytun AKGÜNDÜZ

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