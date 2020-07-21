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    Daikin Dijital Medya Planlama ve Satınalma Ajansını Seçti

    Dünyada ve Türkiye’de İklimlendirme sektörünün pazar lideri markası Japonya merkezli Daikin , Türkiye’de ki Dijital Medya Planlama ve Satınalma çalışmalarını birlikte yürüteceği ajansını seçti.
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    Dünyada ve Türkiye’de İklimlendirme sektörünün pazar lideri  markası Japonya merkezli Daikin , Türkiye’de ki Dijital Medya Planlama ve Satınalma çalışmalarını birlikte yürüteceği ajansını seçti.


    Yeni internet sitesi ile E-Ticaret pazarına  ‘’ Ultra Hız Dönemi Daikin’de !  ‘’ kampanyası ile giren Daikin, ajans seçiminde  birçok E-Ticaret markası ile çalışan Digitalhouse Reklam Ajansını seçti.


    Bünyesinde  ePttAVM, D’s Damat, Damat Tween, Tekzen, Little Caesars, NN Hayat ve Emeklilik, Nocturne, Rue, Aker, Glohe, English Home, Wee Baby, Crocs, Superga , Adore Oyuncak, Fuzul Grup, Kale Endüstri Holding, Tahincioğlu ve Dap Yapı gibi birçok firmaya hizmet sunan Digitalhouse ; Google Premier Partner ve Facebook Marketing  Partnerliğinin yanı sıra Criteo ve Adjust’nda en önemli partner ajanslarından birisi olarak hizmet veriyor.


    Google,Sosyal Medya ,Seo , Geliştirilmiş E-Ticaret , Veri Analizi ve Dönüşüm optimizasyonu ,Programatik,Medya Planlama ve Satınalma gibi birçok önemli hizmeti veren Digitalhouse; Daikin ile yeni döneme  ultra hız ile girdi.


    Künye

    Marka : Daikin
    Daikin Pazarlama İletişim Bölüm Müdürü : Murat KURT
    Daikin E-Ticaret Proje Danışmanı : Ali Rıza ÖZKAN
    Daikin Projeler Sorumlusu : Roza SARI

    Dijital Medya Planlama ve Satın alma Ajansı :  Digitalhouse
    Ajans Başkanı : Oytun AKGÜNDÜZ



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