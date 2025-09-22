Giriş
    Daimler, hidrojenli çekicisini Alpler'de test ediyor

    Daimler Truck, Mercedes GenH2 hidrojenli kamyonunu İsviçre Alpleri’nde yaz sıcağı ve yüksek rakımda test etti. 10 bin km yol yapan prototipler, 2026’da başlayacak küçük seri üretime hazırlanıyor.

    Daimler, hidrojenli çekicisini Alpler'de test ediyor Tam Boyutta Gör
    Daimler Truck, ürün gamının karbonsuzlaşmasını yalnızca BEV teknolojisiyle sınırlamayıp hidrojen yakıt hücresi projesini de sürdürüyor. Mercedes GenH2 hidrojen yakıt hücreli çekici de bu kapsamda test edilmek üzere İsviçre Alpleri’ne çıkarıldı.

    Prototipler, 10 bin kilometrelik yolculukta güç aktarma sisteminin güvenilirliğini kanıtlamak zorunda kaldı. Şirket, 2026’dan itibaren hidrojen yakıt hücreli 100 araçlık küçük bir seriyi lojistik operasyonlarında kullanıma sunmayı planlıyor.

    Mercedes’in elektrikli çekicisi eActros 600 halihazırda 15’ten fazla ülkede satılıyor ancak hidrojenli GenH2 Truck, Temmuz ayında açıklanan maliyet kısıntıları nedeniyle birkaç yıl gecikmeyle daha yavaş bir geliştirme sürecinden geçiyor.

    Geçtiğimiz Mart ayında kış şartlarında buzlu ve karlı yollarda test edilen dört araç, bu yaz Valais kantonunda yeniden sınavdan geçti. 600 ile 2.478 metre rakım arasındaki dağ geçitlerinde, 35°C sıcaklık ile dağ havası birleşerek kamyonların özellikle soğutma ve termal yönetim sistemlerini zorlu koşullara maruz bıraktı. Prototipler birkaç hafta içinde toplamda 146 kilometre tırmanış ve 10 bin kilometre yol kat etti.

    Mühendisler, İsviçre'deki testlerde elektrik motorları, termal yönetim, yakıt hücresi–batarya–hidrojen tankı uyumu ve Predictive Powertrain Control (PPC) sistemine odaklandı. PPC, coğrafi verilerle eğimleri önceden tespit ederek güç dağılımını optimize ediyor. Böylece yakıt hücresi, yokuş öncesinde bataryayı şarj ederek verimliliği artırıyor.

    Daimler Truck, testlerin başarıyla geçtiğini, güç aktarım sisteminin güvenilir ve istikrarlı performans gösterdiğini açıkladı. Elde edilen veriler, seri üretim öncesi geliştirme sürecine yön verecek. Şirket, 2026 sonunda lojistik müşterileriyle saha denemelerine başlamayı planlarken, Avrupa’da hidrojenli uzun yol taşımacılığının geniş çaplı hayata geçmesinin 2030’ların başını bulabileceğini öngörüyor.

