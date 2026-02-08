Dalgaları elektriğe ve içme suyuna dönüştüren yenilikçi çözüm

Anlaşma, 2024 yılı boyunca yürütülen ve “Project WEB” (Wave Energy in Barbados) adı verilen altı aylık kapsamlı fizibilite çalışmasının ardından geldi. Bu süreçte araştırmacılar, Barbados’un Atlas Okyanusu’na bakan kıyı şeridini detaylı biçimde haritalayarak, bölgenin büyük ölçekli bir dalga enerjisi çiftliğini sürdürülebilir şekilde besleyip besleyemeyeceğini inceledi. Çalışmalar sonucunda yeterli potansiyelin olduğu bulundu.
Çift çıktılı sistem
Projenin en dikkat çekici yönü ise çift çıktılı teknoloji yaklaşımı. Sistemde oluşan hidrolik basınç, aynı anda hem yenilenebilir elektrik üretiminde hem de tuzdan arındırma tesislerinde kullanılıyor. Böylece Barbados’un yalnızca enerji ihtiyacına değil, aynı zamanda kronik su kıtlığı sorununa da çözüm sunulması hedefleniyor.
Teorik araştırma aşamasını geride bırakan ortaklık, artık 50 MW’lık ticari pilot tesisin geliştirilmesi ve sahada somut kurulum aşamasına geçmiş durumda. Planlar beklendiği gibi ilerlerse, Atlas Okyanusu’nun kinetik enerjisi kısa süre içinde Barbados için istikrarlı bir ulusal kaynak haline gelecek.
Dalga enerjisi sistemlerinin en büyük zorluklarından biri, sert deniz koşullarında yaşanan yapısal hasar riski. Wavepiston, bu sorunu aşmak için teknolojisini 1:30 ölçekli deneylerle test etti. Kontrollü dalga tanklarında yapılan simülasyonlar sayesinde sayısal modeller doğrulandı ve sistemin güncellenmiş tasarımına dair kritik veriler elde edildi.
Testler, Wavepiston'un "esnek yelken" tasarımının, dev dalgaların yıkıcı kuvvetini pasif biçimde sönümleyebildiğini ortaya koydu. Bu yapı, karmaşık aktif kontrol sistemlerine ihtiyaç duymadan, büyük dalgalar sırasında oluşabilecek yapısal hasarı engelliyor.