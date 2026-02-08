Giriş
    Dalgaları elektriğe ve içme suyuna dönüştüren yenilikçi çözüm

    Barbados, Danimarkalı Wavepiston ile 50 MW’lık dalga enerjisi projesi için anlaşma imzaladı. Proje, elektrik üretiminin yanı sıra deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek.

    Dalgaları elektriğe ve içme suyuna dönüştüren yenilikçi çözüm Tam Boyutta Gör
    Atlas Okyanusu’na açık konumuyla bilinen Barbados, Danimarkalı Wavepiston şirketiyle 50 megavat kapasiteli ticari bir dalga enerjisi pilot projesi için resmen anlaşma imzaladı. İmzalanan Mutabakat Zaptı (MoU), Karayipler’de ticari ölçekte dalga enerjisinin önünü açacak stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

    Anlaşma, 2024 yılı boyunca yürütülen ve “Project WEB” (Wave Energy in Barbados) adı verilen altı aylık kapsamlı fizibilite çalışmasının ardından geldi. Bu süreçte araştırmacılar, Barbados’un Atlas Okyanusu’na bakan kıyı şeridini detaylı biçimde haritalayarak, bölgenin büyük ölçekli bir dalga enerjisi çiftliğini sürdürülebilir şekilde besleyip besleyemeyeceğini inceledi. Çalışmalar sonucunda yeterli potansiyelin olduğu bulundu.

    Çift çıktılı sistem

    Dalgaları elektriğe ve içme suyuna dönüştüren yenilikçi çözüm Tam Boyutta Gör
    Küçük bir ada ülkesi olan Barbados için enerji güvenliği hayati önem taşıyor. Güneş ve rüzgar gibi yaygın yenilenebilir kaynaklar, kesintili üretim ve sınırlı arazi gereksinimi nedeniyle ada ülkelerinde her zaman yeterli çözüm sunamıyor. Dalga enerjisi ise bu noktada daha istikrarlı ve sürekli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

    Projenin en dikkat çekici yönü ise çift çıktılı teknoloji yaklaşımı. Sistemde oluşan hidrolik basınç, aynı anda hem yenilenebilir elektrik üretiminde hem de tuzdan arındırma tesislerinde kullanılıyor. Böylece Barbados’un yalnızca enerji ihtiyacına değil, aynı zamanda kronik su kıtlığı sorununa da çözüm sunulması hedefleniyor.

    Teorik araştırma aşamasını geride bırakan ortaklık, artık 50 MW’lık ticari pilot tesisin geliştirilmesi ve sahada somut kurulum aşamasına geçmiş durumda. Planlar beklendiği gibi ilerlerse, Atlas Okyanusu’nun kinetik enerjisi kısa süre içinde Barbados için istikrarlı bir ulusal kaynak haline gelecek.

    Dalga enerjisi sistemlerinin en büyük zorluklarından biri, sert deniz koşullarında yaşanan yapısal hasar riski. Wavepiston, bu sorunu aşmak için teknolojisini 1:30 ölçekli deneylerle test etti. Kontrollü dalga tanklarında yapılan simülasyonlar sayesinde sayısal modeller doğrulandı ve sistemin güncellenmiş tasarımına dair kritik veriler elde edildi.

    Testler, Wavepiston’un “esnek yelken” tasarımının, dev dalgaların yıkıcı kuvvetini pasif biçimde sönümleyebildiğini ortaya koydu. Bu yapı, karmaşık aktif kontrol sistemlerine ihtiyaç duymadan, büyük dalgalar sırasında oluşabilecek yapısal hasarı engelliyor.

