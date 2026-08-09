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    Dan Brown imzalı Sırların Sırrı, Netflix dizisi oluyor: Oyuncu kadrosu açıklandı

    Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar, Cehennem gibi çok satan kitapların yazarı Dan Brown'ın son romanı Sırların Sırrı, Netflix dizisi oluyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve detayları belli oldu.

    Dan Brown imzalı Sırların Sırrı, Netflix dizisi oluyor: Oyuncu kadrosu açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de büyük ilgi gören Da Vinci Şifresi, Cehennem, Melekler ve Şeytanlar gibi popüler romanların yazarı olan Dan Brown, geçtiğimiz yıl da Sırların Sırrı (The Secret of Secrets) kitabıyla yılın en çok satan romanına imza attı. Yazarın diğer romanlarının da baş kahramanı olan Robert Langdon'ın yeni macerasını anlatan roman, daha çıkmadan Netflix tarafından alınmıştı. O günden beri dizi uyarlaması üzerinde çalışan Netflix, artık oyuncu kadrosunu da belirlemiş durumda.

    The Secret of Secrets'ta Robert Langdon'ı Morgan Spector Canlandıracak

    Daha önce çekilen film uyarlamalarında Tom Hanks tarafından canlandırılan Robert Langdon karakterine bu kez Morgan Spector (Homeland) hayat verecek. Kadın başrol olarak ona Rebecca Hall (The Prestige) eşlik edecek. Oyuncu kadrosunda ayrıca Cherry Jones, Corey Stoll, Rob Delaney ve Abbey Lee de yer alacak.

    Dan Brown imzalı Sırların Sırrı, Netflix dizisi oluyor

    The Secret of Secrets Dizisini Carlton Cuse Hazırlıyor

    Dan Brown'ın da katkıda bulunacağı bu dizi uyarlamasının başında Carlton Cuse yer alıyor. J.J: Abrams ve Damon Lindelof ile birlikte Lost'ün yürütücü yapımcılığını üstlenen Cuse, daha sonraBates Motel, Colony, Jack Ryan gibi görece başarılı dizilere de imza attı. Bu yüzden onun dâhiliyeti bu projeye dair beklentileri yukarı çekiyor.

    2025'in en çok satan romanı olan Sırların Sırrı'nın tanıtım yazısı şöyle:

    "Gelecek, geçmişi etkileyebilir mi? Saygın Simgebilim Profesörü Robert Langdon, yeni bir ilişkiye başladığı noetik bilimci Katherine Solomon’ın vereceği konferansa katılmak için Prag’a gider. Doktor Solomon insan bilincinin doğasına dair şaşırtıcı keşiferin anlatıldığı, yüzyıllardır süregelen inançları altüst edebilecek bir kitap yayımlamak üzeredir. Ancak acımasız bir cinayet hayatlarını tam anlamıyla kaosa sürükler ve Katherine kitabıyla birlikte aniden ortadan kaybolur. Prag’ın kadim mitlerinden fırlamışa benzeyen azılı bir katilin peşine düşen Langdon ise kendisini aniden karanlık bir örgütün hedende bulur. Olaylar Londra ve New York’a doğru genişlerken Langdon zamana karşı yarışmak zorunda kalır. Zira profesörün peşine düştüğü şey yalnızca bir kayıp vakası değil, insan zihni ve bilincine dair bildiğimiz her şeyi sonsuza dek değiştirebilecek bir uyanış ve gizli kapıların ardında bekleyen Gerçek’tir. Bilimin soğuk gerçekleriyle kadim öğretilerin iç içe geçtiği bu akıl almaz serüvende tek bir soru her şeyi değiştirecektir: Gerçek nedir ve nereye gizlenmiştir?"

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