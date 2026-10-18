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    Dar masalar ve E-Spor için standart: 24 İnç monitör tavsiyeleri

    24 inç monitör modelleri, dar masalarda fazla yer kaplamadan oyun oynamak isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor. Peki hangi model tercih edilmeli? İşte öne çıkan seçenekler…

    Dar masalar ve e-spor için 24 inç monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar masasında fazla alanı olmayan kullanıcılar için monitör boyutu, seçim sürecindeki önemli kriterlerden biri. Özellikle rekabetçi oyunlarda ekranın tamamını göz hareketleriyle rahatça takip edebilmek isteyen oyuncular, 24 inç ekranlara yönelebiliyor. Bu boyuttaki monitörler, Full HD çözünürlükle bir araya geldiğinde hem oyun hem de günlük kullanım için dengeli bir seçenek sunuyor. İşte dar masalar ve E-Spor için 24 inç monitör tavsiyeleri...

    Günümüzde monitör satın alırken, ekran boyutuna bakmak yeterli değil. Counter-Strike 2, Valorant ve benzeri rekabetçi oyunlarda yüksek yenileme hızı, hareketlerin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. IPS paneller renk üretimi ve izleme açılarıyla öne çıkarken VA paneller genellikle daha yüksek kontrast sunuyor. Ayrıca FreeSync ve G-SYNC uyumluluğu, ekran yırtılmalarını azaltmak açısından önem taşıyor. Bu rehberde en popüler 24 inç monitörleri bir araya getiriyoruz. 

    Dar masalar ve e-spor için 24 inç monitör tavsiyeleri
    Marka-Model🖥️ Fiyat🏷️
    Casper Excalibur M.E236FVC-D Monitör 5.499 TL
    Casper Excalibur M.E238FIF-D Monitör 5.999 TL
    ASUS TUF Gaming VG249QM5A Monitör 8.300 TL
    MSI MAG 244F 5.000 TL
    Samsung Odyssey G3 LS24DG302 5.100 TL
    AOC Q27G4XF Monitör 23.500TL
    LG UltraGear G4 24G411A-B 5.400 TL
    ViewSonic VX2428J 8.700 TL

    1️⃣ Casper Excalibur M.E236FVC-D Monitör

    Dar masalar ve e-spor için 24 inç monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Dar masasında oyun odaklı bir kurulum oluşturmak isteyenler için Casper Excalibur M.E236FVC-D, listenin öne çıkan seçeneklerinden biri. Monitörün 23,6 inçlik ekranı, Full HD çözünürlükle geliyor. 1500R kavis değeri, ekranın kenarlarını kullanıcıya doğru yaklaştırarak görüntünün görüş alanına daha fazla yayılmasını sağlıyor. Bu yapı, özellikle monitöre yakın oturarak oyun oynayan ve masasında daha kompakt bir kurulum isteyen kullanıcılar için tercih sebebi olabilir.

    Fast VA panel ve 200 Hz yenileme hızı, modelin oyun tarafındaki öne çıkan özellikleri arasında. Yüksek yenileme hızı, uyumlu donanımla birlikte hareketli sahnelerin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. VA panelin yüksek kontrast avantajı da karanlık sahnelerdeki ayrıntıların görünürlüğünü destekliyor. 1 ms MPRT tepki süresi ve FreeSync ile G-SYNC uyumluluğu, hızlı oyunlarda görüntü deneyimini destekleyen diğer özellikler arasında.

    Ayrıca HDR10 desteği bulunan Casper Excalibur M.E236FVC-D, 350 nit gibi ortalamanın üstünde bir parlaklıkla geliyor. En önemli özelliği ise bu özellikleri rakiplerinden daha uygun bir fiyata sunması. 24 inç monitör tavsiyeleri arasında kavisli ekran, yüksek yenileme hızı ve oyun odaklı özellikler arıyorsanız Casper Excalibur M.E236FVC-D'yi değerlendirebilirsiniz. Özellikle dar masada rekabetçi oyunlara yönelik bir kurulum oluşturmak isteyenler için modelin ekran boyutu ve 200 Hz yenileme hızı birlikte öne çıkıyor.

    • Ekran boyutu: 23,6 inç
    • Çözünürlük: Full HD, 1920 x 1080
    • Panel: Fast VA
    • Yenileme hızı: 200 Hz
    • Tepki süresi: 1 ms MPRT
    • Parlaklık: 350 nit
    • AMD FreeSync, G-SYNC, HDR10
    • DP 1.2 ve HDMI 2.0

    Casper Excalibur M.E236FVC-D Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻Oyun ve günlük kullanım için ideal. Oyunlarda hiç problem yaşamadım. yenileme hızı ve görüntü kalitesi çok iyi. malzeme kalitesi de çok iyi. daha önce 27 inç almıştım çok büyük geldi bana özellikle oyun oynarken ekrana odaklanmak çok zordu ve çözünürlük ciddi anlamda düşüyordu, pikseller belli oluyordu. bu ekran tam ideal ölçüde. tavsiye ederim.

    ✍🏻Ürün çok iyi özellikle görüntü kalitesi alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun. Hiç düşünmeden satın alabilirler.

    2️⃣Casper Excalibur M.E238FIF-D Monitör

    Dar masalar ve e-spor için 24 inç monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Küçük bir masada oyun oynarken monitörün tabanının kapladığı alan da en az ekran boyutu kadar önemli olabilir. Casper Excalibur M.E238FIF-D, 23,8 inç büyüklüğündeki ekran, Full HD çözünürlük sunuyor. Bu ekran boyutu, rekabetçi oyunlar için yeterli görüş alanı sağlarken masa üzerinde de fazla yer kaplamıyor. İnce çerçeve tasarımı ise çoklu monitör kurulumlarında daha bütüncül bir görünüm sunuyor.

    Modelde kullanılan Fast IPS panel ve 200 Hz yenileme hızı, oyun tarafındaki en önemli avantajlar arasında. IPS panel sayesinde renkler daha canlı görünürken 178 derece geniş izleme açıları da farklı kullanım senaryolarında avantaj sağlıyor. 1 ms MPRT tepki süresi, hızlı sahnelerde oluşabilecek bulanıklığı azaltmaya yardımcı olurken FreeSync desteği de ekran yırtılmalarını minimum seviyeye indirerek daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

    HDR desteğine sahip Casper Excalibur M.E238FIF-D, günlük kullanımda da tatmin edici bir görüntü performansı sunmayı hedefliyor. En önemli avantajlarından biri ise Fast IPS panel, 200 Hz yenileme hızı ve oyuncu odaklı özelliklerini fiyat-performans odaklı bir seviyede bir araya getirmesi. 24 inç monitör tavsiyeleri arasında yüksek yenileme hızına sahip IPS panel bir model arıyorsanız Casper Excalibur M.E238FIF-D değerlendirebileceğiniz seçenekler arasında yer alıyor.

    • Ekran boyutu: 23,6 inç
    • Çözünürlük: Full HD, 1920 x 1080
    • Panel: Fast  IPS
    • Yenileme hızı: 200 Hz
    • Parlaklık Değeri: 300 Nit
    • Tepki süresi: 1 ms MPRT
    • AMD FreeSync, G-SYNC, HDR10
    • DP 1.2 ve HDMI 2.0

    Casper Excalibur M.E238FIF-D Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻120x60cm masama tam uydu, kargo hızlı ve sağlam geldi, laptopu ikinci ekran olarak kullanıyorum monitörün ekran kalitesi gerçekten güzel tavsiye ederim

    ✍🏻Ürün çok güzel 1 tane bile bozuk piksel yok 200 hz veriyor herkese öneririm paketlemesi çok güzel tam bir fiyat performans ürünü

    3️⃣ ASUS TUF Gaming VG249QM5A

    Dar masalar ve e-spor için 24 inç monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Valorant, Counter-Strike 2 ve benzeri rekabetçi oyunlarda her kareyi takip etmek isteyen oyuncular için yenileme hızı önemli bir seçim kriteri. ASUS TUF Gaming VG249QM5A, 240 Hz yenileme hızıyla bu noktada öne çıkıyor. 23,8 inçlik ekranı, masada fazla yer kaplamadan yüksek tazeleme hızına sahip bir monitör kullanmak isteyen oyunculara hitap ediyor.

    Full HD çözünürlüklü Fast IPS panel, 240 Hz yenileme hızını geniş izleme açılarıyla bir araya getiriyor. FreeSync Premium ve G-SYNC uyumluluğunun yanı sıra ELMB Sync teknolojisi de modelin oyun odaklı özellikleri arasında. ELMB Sync, değişken yenileme hızıyla hareket bulanıklığını azaltmaya yönelik teknolojiyi birlikte kullanıyor. 24 inç monitör tavsiyeleri arasında en yüksek yenileme hızlarından birini arayan ve bilgisayarıyla oyunlarda yüksek kare hızlarına ulaşabilen kullanıcılar için ASUS TUF Gaming VG249QM5A değerlendirilebilir.

    • Ekran boyutu: 23,8 inç
    • Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
    • Panel: Fast IPS
    • Yenileme hızı: 240 Hz
    • Parlaklık Değeri: 300 nit
    • Tepki süresi: 1 ms GtG
    • AMD FreeSync: Var (FreeSync Premium)
    • G-SYNC: Var (G-SYNC uyumluluğu)
    • HDR10: Var
    • DP 1.2 ve HDMI 2.0

    ASUS TUF Gaming VG249QM5A Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻Şahane ötesi, 1080p çözünürlüğünde 240Hz yenileme hızı oyunlarda sorunsuz görünüyor. Ölü piksel veya farklı bir sorun çıkmadı.

    ✍🏻Arkadaslar ürünü aldim fps modu cok guzel 240 hz gecikmesi yok, oyun oynarken video izlerken gercekten kaliteli renkler sunuyor.

    4️⃣ MSI MAG 244F

    Dar masalar ve e-spor için 24 inç monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Monitörün yenileme hızı, özellikle FPS oyunlarında deneyimi etkileyen önemli özelliklerden biri. MSI MAG 244F, 200 Hz yenileme hızıyla 24 inç monitör arayan ve yüksek tazeleme hızına öncelik veren oyuncuların değerlendirebileceği modeller arasında yer alıyor.

    23,8 inçlik Full HD ekranında kullanılan Rapid IPS panel, renk üretimi ve izleme açıları bakımından avantaj sağlıyor. 200 Hz yenileme hızı, desteklenen oyunlarda daha akıcı görüntüler sunarken 0,5 ms GtG tepki süresi de hızlı piksel geçişlerini destekliyor. AMD FreeSync Premium teknolojisi, uyumlu sistemlerde ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. 24 inç monitör tavsiyeleri arasında yüksek yenileme hızı ve IPS panel arayanlar için MSI MAG 244F, Casper Excalibur modelleriyle karşılaştırılabilecek alternatiflerden biri.

    • Ekran boyutu: 23,8 inç
    • Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
    • Panel: Rapid IPS
    • Yenileme hızı: 200 Hz
    • Parlaklık Değeri: 300 nit
    • Tepki süresi: 0,5 ms GtG
    • AMD FreeSync: Var
    • G-SYNC: Yok (resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor)
    • HDR10: Yok (HDR Ready desteği bulunuyor)

    MSI MAG 244F Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻Çok şık, güzel bir monitör. Bu fiyata emsali yok. Alın aldırın indirimdeyken kaçmaz.

    ✍🏻Bu fiyata 200hz 0.5ms Alınabilcek En iyi Fiyat Ölü Piksel vb. problem çıkmadı öneririm.

    5️⃣ Samsung Odyssey G3 LS24DG302

    Dar masalar ve e-spor için 24 inç monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Odyssey G3 LS24DG302, 24 inçlik ekranı ve ayarlanabilir standıyla masasında daha rahat bir kullanım alanı oluşturmak isteyenlere hitap ediyor. Model, 24 inç monitör sınıfında yüksek yenileme hızı ve VA paneli bir araya getiriyor. Ayrıca 180Hz yenileme hızına sahip. Full HD çözünürlük sunan VA panel, 3.000:1 tipik statik kontrast oranıyla koyu ve aydınlık alanlar arasındaki farkı belirginleştirmeyi amaçlıyor. Ancak diğer seçeneklere kıyasla 250 nit parlaklığa sahip.

    1 ms MPRT tepki süresi de hareketli sahnelerde görüntü netliğini destekleyen özellikler arasında. Monitörün standı yükseklik ve eğim ayarlarının yanı sıra ekranı dikey konuma getirme imkânı da sunuyor. FreeSync desteği, uyumlu sistemlerde ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı olurken HDR10 desteği de mevcut. 24 inç monitör önerileri arasında yüksek kontrastı ve ergonomik tasarımı önemseyenler Samsung Odyssey G3 modelini değerlendirebilir.

    • Ekran boyutu: 24 inç
    • Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
    • Panel: VA
    • Yenileme hızı: 180 Hz
    • Parlaklık Değeri: 250 nit
    • Tepki süresi: 1 ms MPRT
    • AMD FreeSync: Var
    • G-SYNC: Yok (resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor)
    • HDR10: Var

    Samsung Odyssey G3 LS24DG302 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻Alıştığımız gibi Samsung'un renkleri ve kalitesi çok güzel ve ölü pixel yok çok tavsiye ediyorum alt ve üst ön ve arka eğilme hareket edebilir çok güzel

    ✍🏻Görüntü kalitesi, ergonomosi, herşeyiyle kaliteli. Ekran ayarı yapılması en büyük artısı. Fiyatından fazlası.

    6️⃣ AOC 24G4XE

    Dar masalar ve e-spor için 24 inç monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    AOC 24G4XE, 23,8 inçlik ekranının yanında masa üzerinde daha fazla alan bırakmayı amaçlayan stand tasarımıyla öne çıkıyor. Bu sayede klavye ve fareyi daha rahat konumlandırmak isteyen kullanıcılar için alternatif oluşturuyor. Full HD çözünürlük ve Fast IPS panelle gelen monitör, 180 Hz yenileme hızı sunuyor.

    1 ms GtG tepki süresi ve düşük giriş gecikmesine yönelik oyun modu, hızlı tempolu oyunlarda daha seri bir görüntü deneyimini destekliyor. HDR10 desteği ve 300 nit parlaklık değeri de modelin görüntü özellikleri arasında yer alıyor.

    Adaptive Sync teknolojisi, uyumlu sistemlerde monitörün yenileme hızıyla ekran kartının kare üretimini eşleştirmeye yardımcı oluyor. AOC, modelin G-SYNC Compatible desteğini de belirtiyor. 24 inç monitör ararken düz ekran, IPS panel ve yüksek yenileme hızını bir arada isteyenler AOC 24G4XE modelini değerlendirebilir.

    • Ekran boyutu: 23,8 inç
    • Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
    • Panel: Fast IPS
    • Yenileme hızı: 180 Hz
    • Parlaklık Değeri: 300 nit
    • Tepki süresi: 1 ms GtG, 0,5 ms MPRT
    • AMD FreeSync: Var (Adaptive Sync)
    • G-SYNC: Var (G-SYNC Compatible)
    • HDR10: Var

    AOC 24G4XE Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻Ürün görüntü kalitesi gerçekten çok iyi. İkinci ekran kullanıma da uygun. PS5 ile de kullanıyorum çok güzel bir performans alıyorum. 

    ✍🏻Beklediğimden Daha İyi bir ürün ölü piksel falan çıkmadı 180 hz hissiyatını veriyor ghosting falan yok monitör ün çözünürlük renk kalitesi çok iyi

    7️⃣ LG UltraGear G4 24G411A-B

    Dar masalar ve e-spor için 24 inç monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    LG UltraGear G4 24G411A-B, 23,8 inçlik ekranı ve IPS paneliyle hem oyun hem de günlük kullanım senaryolarına hitap ediyor. Kompakt boyutu, 24 inç monitör arayan ve masasındaki alanı verimli kullanmak isteyenler için de uygun bir seçenek. Full HD çözünürlükte çalışan IPS panel, 140 Hz yenileme hızıyla destekleniyor.

    1 ms GtG tepki süresi, hızlı görüntü geçişlerinde piksel tepkisini desteklerken FreeSync ve G-SYNC uyumluluğu da ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. HDR10 desteği, uyumlu içeriklerde yüksek dinamik aralık sunmayı amaçlıyor. LG'nin UltraGear serisindeki bu model, özellikle oyun odaklı bir ekran arayan ancak monitörünü günlük işlerde de kullanacak kişiler için değerlendirilebilir. 24 inç monitör tavsiyeleri arasında LG UltraGear G4 24G411A-B, IPS paneli ve 140 Hz yenileme hızıyla alternatif oluşturuyor.

    • Ekran boyutu: 23,8 inç
    • Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
    • Panel: IPS
    • Yenileme hızı: 140 Hz
    • Parlaklık Değeri: 250 nit
    • Tepki süresi: 1 ms GtG
    • AMD FreeSync: Var
    • G-SYNC: Var (G-SYNC Compatible)
    • HDR10: Var

    LG UltraGear G4 24G411A-B Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻Çok iyi ekran aldığımdan beri bir tane sıkıntısını görmedim

    ✍🏻 Renkler ve akıcılık çok iyi, gerçekten hakkını veren bi monitör

    8️⃣ ViewSonic VX2428

    Dar masalar ve e-spor için 24 inç monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
     ViewSonic VX2428, 23,8 inçlik ekranı, IPS paneli ve 180 Hz yenileme hızıyla bu kullanım senaryolarına hitap ediyor. Kompakt ekran boyutu, dar masa düzeninde geniş bir monitöre ihtiyaç duymayan kullanıcılar için de avantaj sağlayabilir. Full HD çözünürlük sunan IPS panel, geniş izleme açılarıyla farklı konumlardan tutarlı görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor.

    180 Hz yenileme hızı, desteklenen oyunlarda daha akıcı görüntüler sunarken 0,5 ms MPRT tepki süresi hareket bulanıklığını azaltmayı amaçlıyor. Monitörün tipik parlaklık değeri ise 250 nit. AMD FreeSync Premium ve VESA AdaptiveSync desteği, uyumlu sistemlerde ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor.

    HDR10 desteği de bulunan modelde dahili hoparlörler yer alıyor. 24 inç monitör önerileri arasında oyun ve günlük kullanım özelliklerini bir arada arayanlar ViewSonic VX2428'i inceleyebilir.

    • Ekran boyutu: 23,8 inç
    • Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
    • Panel: IPS
    • Yenileme hızı: 180 Hz
    • Parlaklık Değeri: 250 nit
    • Tepki süresi: 0,5 ms MPRT
    • Parlaklık: 250 cd/m²
    • AMD FreeSync: Var (FreeSync Premium)
    • G-SYNC: Yok (resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor)
    • HDR10: Var

    ViewSonic VX2428​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ghosting, ışık sızması, ölü piksel testlerini sorunsuz geçti. görüntü kalitesi fiyatına göre mükemmel, tam bir f/p alışveriş oldu

    ✍🏻 Pivot özelliği de varmış ürünün, çok hoşuma gitti. Va panel bir monitörüm daha vardı ve yan yana koyuncu renk farkı çok belli.

    Hangi 24 inç monitör tercih edilmeli?

    24 inç monitör seçerken öncelikle kullanım amacı belirlenmeli. Rekabetçi oyunlarda yüksek yenileme hızı arayanlar için Casper Excalibur M.E238FIF-D, MSI MAG 244F ve ASUS TUF Gaming VG249QM5A gibi modeller öne çıkıyor. Kavisli ekran isteyenler Casper Excalibur M.E236FVC-D modelini değerlendirebilir. Daha yüksek kontrast ve ergonomi seçeneklerini önemseyenler ise Samsung Odyssey G3'e göz atabilir.

    Bununla birlikte yalnızca yenileme hızı veya tepki süresi üzerinden karar vermek doğru değil. Monitörün masada kapladığı alan, standının ayarlanabilirliği, bağlantıları ve fiyatı da seçim sürecinde etkili. Özellikle 200 Hz ve üzeri modellerde, bu yenileme hızlarını oyunlarda kullanabilecek bir bilgisayara sahip olmak da önemli.

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