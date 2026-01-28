Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Daredevil: Born Again'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

    Daredevil: Born Again, 2. sezonuyla geri dönüyor. Dizinin Mart ayında izleyici ile buluşacak yeni sezonundan ilk fragman yayınlnadı. Daredevil ve Jessica Jones yeniden bir arada!

    Daredevil: Born Again 2. sezon fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan Daredevil: Born Again, bu yıl 2. sezonuyla geri dönecek. Mart ayında başlayacak yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, bugün yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı. Bu fragmanla birlikte dizinin resmi yayın tarihi de paylaşıldı. Daredevil: Born Again'in 2. sezonu 26 Mart'ta başlayacak.

    Daredevil: Born Again 2. Sezonda Jessica Jones da Yer Alıyor

    Yayınlanan bu ilk fragmanda, bir dönem kendi dizisiyle ekranlarda boy gösteren Jessica Jones karakterini yeniden görme şansı yakalıyoruz. Jessica Jones'a daha önce Netflix dizisinde de aynı karakteri canlandıran Krysten Ritter hayat veriyor.

    Matt Murdock'a (Daredevil) bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Ayalet Zurer gibi isimler de orijinal Daredevil dizisindeki rolleriyle dönüyor.

    Jessica Jones'un yanı sıra Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna katılacak başlıca isim ise Matthew Lillard olacak. Lillard, Wilson Fisk ile çalışan Mr. Charles adlı gizemli bir karakteri canlandıracak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    edip saat güvenilir mi bim mağaza ürün sorgulama steamgames nedir at lastik dubleks evi ikiye bölüp kiraya vermek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum