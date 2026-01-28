Daredevil: Born Again'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan Daredevil: Born Again, bu yıl 2. sezonuyla geri dönecek. Mart ayında başlayacak yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, bugün yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı. Bu fragmanla birlikte dizinin resmi yayın tarihi de paylaşıldı. Daredevil: Born Again'in 2. sezonu 26 Mart'ta başlayacak.

Daredevil: Born Again 2. Sezonda Jessica Jones da Yer Alıyor

Yayınlanan bu ilk fragmanda, bir dönem kendi dizisiyle ekranlarda boy gösteren Jessica Jones karakterini yeniden görme şansı yakalıyoruz. Jessica Jones'a daha önce Netflix dizisinde de aynı karakteri canlandıran Krysten Ritter hayat veriyor.

Şubat ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 4 gün önce eklendi

Matt Murdock'a (Daredevil) bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Ayalet Zurer gibi isimler de orijinal Daredevil dizisindeki rolleriyle dönüyor.

Jessica Jones'un yanı sıra Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna katılacak başlıca isim ise Matthew Lillard olacak. Lillard, Wilson Fisk ile çalışan Mr. Charles adlı gizemli bir karakteri canlandıracak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: