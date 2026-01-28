Daredevil: Born Again'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Daredevil: Born Again 2. Sezonda Jessica Jones da Yer Alıyor
Yayınlanan bu ilk fragmanda, bir dönem kendi dizisiyle ekranlarda boy gösteren Jessica Jones karakterini yeniden görme şansı yakalıyoruz. Jessica Jones'a daha önce Netflix dizisinde de aynı karakteri canlandıran Krysten Ritter hayat veriyor.
Matt Murdock'a (Daredevil) bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Ayalet Zurer gibi isimler de orijinal Daredevil dizisindeki rolleriyle dönüyor.
Jessica Jones'un yanı sıra Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna katılacak başlıca isim ise Matthew Lillard olacak. Lillard, Wilson Fisk ile çalışan Mr. Charles adlı gizemli bir karakteri canlandıracak.