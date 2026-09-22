Disney'den Daredevil: Born Again dizisi için sürpriz karar

Daredevil: Born Again, 3. Sezonun Ardından Ekranlara Veda Edecek
Daredevil: Born Again'in çekimleri tamamlanan 3. sezonu, aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Çünkü Disney, Daredevil dizisini daha fazla devam ettirmemeye karar verdi.
Bu kararın şimdiden alınmış olmasının 3. sezon finalini nasıl etkileyeceği merak konusu. Çünkü aslında çekimler üç ay önce tamamlandı. Bu yüzden yaratıcı ekibi dizi için nihai bir son hazırlama şansı yakalayıp yakalayamadığı bilinmiyor. Eğer Disney bu kararı önceden kendilerine bildirdiyse, Daredevil en azından daha tatmin edici bir finalle ekranlara veda edebilir.
Diğer yandan bu dizinin iptal edilmiş olması karakteri bir daha ekranda görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Zira Daredevil ileride farklı Marvel Sinematik Evreni işlerinde tekrar karşımıza çıkabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: