Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Dark dizisinin yaratıcıları yeni bir gizem yapımıyla geri dönüyor. Sonnental adlı dizi, HBO Max ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Almanca olarak çekilen altı bölümlük dizinin başrolünde Lisa Vicari yer alıyor. Canice işlenen cinayetleri araştırmak için doğduğu kasabaya dönen bir dedektif, olayların korkunç bir çocuk kitabından ilham aldığını fark edince büyük bir gizemin ortasında kalıyor. Merakla beklenen yeni dizi, Mart ayında HBO Max'te yayınlanacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Netflix'te yayınlanan Dark ile son yılların en sevilen dizilerinden birine imza atan Baran Bo Odar ve Jantje Friese, yakında yeni bir diziyle geri dönecek. Sonnental adını taşıyan dizi, HBO Max ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dark gibi Sonnental da Almanca bir yapım olacak.

Gizem türündeki dizinin başrolünde, Dark dizisinden de tanıdığımız Lisa Vicari yer alıyor. Vicari, işlenen canice cinayetleri araştırması için büyüdüğü kasabaya gönderilen Anja Vogler'i canlandırıyor. Vogler, cinayetlerin yaramazlık yapan çocukların başına gelecek korkunç olayları tasvir eden Struwwelpeter adlı çocuk kitabından ilham aldığını fark edince, daha büyük bir gizemin içine çekiliyor.

Sonnental, Mart Ayında İzleyici ile Buluşacak

Oyuncu kadrosunda Lisa Vicari'ye Peter Kurth (Babylon Berlin), Iris Böhm, Merlin Rose, Maria Simon, Mišel Matičević ve Stipe Erceg eşlik ediyor.

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Altı bölümden oluşan Sonnental, Mart ayında HBO Max'te izleyici ile buluşacak. Diziden yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

[youtube=https://www.youtube.com/channel/UCMqPcCUnCVuhnRJvhFzTygg]

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