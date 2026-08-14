Darksiders 4 ve yeni Kingdom Come oyunu için çıkış penceresi netleşti

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Tam Boyutta Gör Embracer Group, Darksiders 4 ve yeni Kingdom Come oyununun çıkış penceresini resmen açıkladı. Şirketin mali raporuna göre iki oyun da Nisan 2027 ile Mart 2028 arasındaki 2027/28 mali yılında piyasaya sürülecek.

Darksiders 4’ten ilk detaylar

Darksiders 4’ün Ağustos 2025’te Gunfire Games tarafından geliştirildiği açıklanmıştı Stüdyo, daha önce Darksiders 3’ü geliştirmişti. Serinin ilk iki oyununda görev yapan bazı geliştiricileri de bünyesinde barındırıyor.

Yeni oyunda ilk kez Kıyametin Dört Atlısı Death, Strife, Fury ve War’ın tamamı oynanabilir karakterler olarak karşımıza çıkacak. Bu yapının bir parçası olarak oyuna seride ilk kez çevrim içi co-op desteği de eklenecek.

Gunfire Games, Darksiders 4 hakkında henüz kapsamlı bilgi paylaşmadı. Ancak oyunda savaş, çevrede ilerleme ve bulmaca çözme mekanikleri bir arada bulunacak. Dört Atlı’nın her biri kendine özgü silahlara, savaş stillerine ve doğaüstü yeteneklere sahip olacak. Oyuncular ayrıca sırlarla dolu kıyamet sonrası bölgeleri keşfedecek, çeşitli düşmanlarla savaşacak ve mitolojik özelliklere sahip güçlü bosslarla karşılaşacak.

Yeni Kingdom Come yolda

Tam Boyutta Gör Embracer raporunda çıkış dönemi netleşen diğer oyun ise yeni Kingdom Come yapımı oldu. Oyunun 2027/28 mali yılında, yani Nisan 2027 ile Mart 2028 arasında çıkacağı daha önce Warhorse Studios tarafından da açıklanmıştı.

Kingdom Come: Deliverance 2’nin Şubat 2025’te çıktığı ve geliştirilmesinin yaklaşık 7 yıl sürdüğü düşünüldüğünde yeni oyunun bu kadar erken gelmesi oyuncuları tedirgin etmişti. Ancak yapılan marka tescili yüreklere biraz su serpiyor. Zira yeni i yapımın Kingdom Come Salvation adını taşıması bekleniyor. Bu durum, oyunun tam kapsamlı bir devam oyunundan ziyade daha küçük ölçekli bir yan yapım olabileceğine işaret ediyor. Warhorse Studios ise yeni oyunun da serinin gerçekçilik ve sürükleyicilik anlayışını koruyacağını belirtiyor.

Warhorse Studios bu arada The Lord of the Rings evreninde geçen bir rol yapma oyununun geliştirme sürecinin erken aşamalarında bulunuyor.

Tomb Raider: Catalyst de aynı dönemde geliyor

Embracer'ın mali raporu, Tomb Raider: Catalyst'in de 2027/28 mali yılında piyasaya çıkacağını da doğruluyor. Ancak rapor, oyunun 2027 takvim yılı içinde mi yoksa 2028'in ilk aylarında mı çıkacağını ortaya koymuyor.

Amazon Games yöneticisi bu oyunun çıkışının 2028’de olacağını geçtiğimiz ay söylemişti.

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Bu arada Embracer'ın mali raporu oyunların yanı sıra şirketin finansal performansının da toparlanmaya başladığını gösterdi. Grubun net satışları yıllık bazda yüzde 24 artarak 3,943 milyar İsveç kronuna ulaştı. Organik büyüme ise yüzde 33 olarak gerçekleşti. Şirketin nakit faaliyet kârı de geçen yılın aynı dönemindeki 99 milyon İsveç kronluk zarardan bu çeyrekte 47 milyon İsveç kronluk kâra yükseldi.

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Darksiders 4 ve yeni Kingdom Come için çıkış dönemi netleşti

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