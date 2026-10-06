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    Daron Acemoğlu: İşsizlik yapay zekâ yüzünden 10 yılda üç katına çıkabilir

    Nobel ödüllü MIT profesörü Daron Acemoğlu, yapay zekânın sebep olabileceği ekonomik ve toplumsal sıkıntılar hakkında dikkat çekici uyarılarına bir yenisini daha ekledi: İşsizlik üç katına çıkabilir!

    Daron Acemoğlu: İşsizlik yapay zekâ yüzünden 10 yılda üç katına çıkabilir
    2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan MIT profesörü Daron Acemoğlu, bu hafta sonu ABD'nin en popüler haber programlarından olan 60 Minutes'e konuk oldu. Yapay zekânın ekonomik ve toplumsal düzen üzerindeki etkileri hakkında sık sık uyarılarda bulunan 60 Minutes'a verdiği röportaj sırasında da bu konuya değindi ve yapay zekâ yüzünden işsizlik hızla artabileceği konusunda insanları bir kez daha uyardı.

    Daron Acemoğlu: Benzerini Görmediğimiz Bir Şey Yaşıyoruz

    "Bugün yapay zekâ ile daha önce benzerini görmediğimiz bir şey yaşıyoruz. Sanayi Devrimi'nin ilk aşaması yaklaşık 80 yıl sürmüştü. Bugün (benzer bir dönüşüm) sadece bir iki yıl içinde yaşanıyor." diyen Acemoğlu, yapay zekâ sayesinde açılan yeni işlerin, kaybolacak işlere kıyasla çok düşük kalacağına dikkat çekti: "Bu pozisyonlarda işe alınan insanların sayısı, işini yapay zekâya kaptıracak insanlara kıyasla çok küçük."

    Daron Acemoğlu, yapay zekâ konusunda otomasyon odaklı mevcut yaklaşımın sürdürülmesi hâlinde önümüzdeki 10 yıl içinde işsizliğin üç katına çıkabileceğini söylüyor. Kendisi kısa süre önce Oksijen TV'ye verdiği röportajda da benzer uyarılarda bulunmuş ve bu tarz bir ilerlemenin iki sınıfa bölünmüş bir toplum yaratabileceğini söylemişti.

    Acemoğlu sadece uyarıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda bazı çözüm önerileri de sunuyor. Bunlardan ilki otomasyonu ön plana çıkaran mevcut yaklaşımı değiştirmek. Acemoğlu'na göre insanların yerini alacak değil, onlara yardımcı olarak işlerinde çok daha verimli hâllerini gelmelerini sağlayacak yapay zekâlar geliştirmeye odaklanmalıyız. Acemoğlu'nun önerdiği bir diğer çözüm de devletlerin insan personel istihdam eden şirketlere finansal teşvikler sunması.

    Acemoğlu'nun 60 Minutes programında görüşlerini dile getirdiği bölümü aşağıdaki videoda, 11. dakikadan itibaren bulabilirsiniz.

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