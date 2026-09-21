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    Daron Acemoğlu uyardı: Yapay zekâ iki sınıfa bölünmüş bir dünya yaratabilir

    2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu, yapay zekânın sebep olacağı toplumsal değişim hakkında uyardu: Yapay zekâ, iki sınıflı bir dünya düzeni yaratabilir!

    Daron Acemoğlu uyardı: Yapay zekâ iki sınıfa bölünmüş bir dünya yaratacak
    2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan MIT profesörü Daron Acemoğlu, yapay zekânın ekonomik ve toplumsal düzen üzerindeki etkileri hakkında sık sık uyarılarda bulunuyor. Daha önce bu konuda yaptığı açıklamalarla dünya basınında da gündeme gelen Acemoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda yine dikkat çekici uyarılarda bulundu.

    Yapay Zekâyı Durdurmak Yerine, Gelişimine Doğru Yön Vermek Gerekiyor

    Oksijen TV'ye konuk olan Acemoğlu, son günlerde daha sık dile getirilmeye başlanan "yapay zekânın gelişimi durduralım" çağrılarına değindi. ABD'de Bernie Sanders gibi siyasiler tarafından ortaya atılan bu önlemi pek gerçekçi bir çözüm olarak görmeyen, aynı zamanda çok üretken bir yaklaşım da olmadığını düşünen Acemoğlu, bunun yerine yapay zekânın gelişimine doğru yön vermek gerektiğini savunuyor.

    Şu anda yapay zekâ büyük ölçüde otomasyon yolunda ilerliyor. Bir yandan kendi başına belli görevleri yerine getirebilen AI ajanları, diğer yandan üretim aşamasına dâhil olmaya başlayan insansı robotlar derken, iş gücünde otomasyon giderek artıyor. Bu noktada Bernie Sanders gibi siyasetçiler, teknoloji şirketlerinin işçilere pay vermesi gibi çözümleri de masaya getiriyor ama Acemoğlu bunun da gerçekçi bir yaklaşım olmadığını savunuyor. "Yapay zekâ otomosyan yönünde giderse işçilere pay vermeyi bırak, işçileri iyice elimine etmeye başlayacak." diyen ekonomi profesörü, yapay zekâyı otomasyon odaklı geliştirmek yerine işçilerin üretkenliğini artıracak şekilde geliştirmeyi öneriyor.

    "Eşitsizlik bu seviyeye geldiği zaman toplum yıkılır."

    Acemoğlu'nun açıklamalarına bakınca, işçilerin üretkenliğini artırıp, onlara yeni yetenekler kazandıracak bir yaklaşım benimsemenin, şirketler için de en doğru yol olabileceği görülüyor. Çünkü otomasyon yüzünden işçilerin gözden çıkarıldığı bir senaryo, günün sonunda onlar için de yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Acemoğlu, "Eşitsizlik bu seviyeye geldiği zaman toplum yıkılır." diyerek bu yaklaşımın sürdürülebilirliğini sorguluyor.

    Yapay zekânın en büyük tehlikesini ne olarak gördüğü sorulan Acemoğlu, yapay zekâ yüzünden ortaya çıkabilecek eşitsizliğin iki sınıflı bir toplum yaratmasını en büyük risk olarak gördüğünü söyledi: "Yapay zekânın halkın kontrolü dışında gelişip toplumu daha da eşitsiz bir hâle getirmesi, teknolojiyi kontrol eden birkaç şirketin gücünü artırıp işçi kesimini tamamen ekarte etmesi ve bunun sonucunda iki sınıflı bir toplumu ortaya çıkması en büyük risler."

    Acemoğlu'na göre bu iki gruptan biri teknolojiyi elinde tutanlar ve onlarla birlikte çalışanlar, ikincisi ise bunlar dışında kalan tüm gruplar olacak. ABD'de bunun ilk emarelerinin ortaya çıkmaya başladığını söyleyen Acemoğlu, farklı eğitim grupları ve gelir sınıfları arasında iletişimin giderek azaltığını belirterek, soyut bir korkudan değil, giderek somutlaşan bir riskten söz ettiğini vurguladı.

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