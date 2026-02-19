DARPA’dan hava savaşlarını değiştirecek sistem: LongShot sahneye çıkıyor

2021’de başlatılan ve geliştirme süreci General Atomics Aeronautical Systems tarafından yürütülen proje kapsamında ortaya çıkan araç, artık X-68A olarak adlandırılıyor. LongShot konsepti aslında oldukça basit; ama sahada etkisi büyük olabilir. Bu konseptte, bir savaş uçağı ya da bombardıman uçağı tarafından havadan bırakılan insansız araç, ana platformdan ayrıldıktan sonra bağımsız şekilde ilerliyor ve üzerindeki hassas güdümlü havadan havaya füzeleri ateşliyor. Böylece pilotlu uçaklar doğrudan tehdit bölgesine girmek zorunda kalmadan angajmana girebiliyor.
DARPA’ya göre bu yaklaşım, füze fırlatma kapasitesini ileri hatta taşıyarak hem görev etkinliğini artırmayı hem de pilotların maruz kaldığı riski azaltmayı amaçlıyor. Özellikle gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip yüksek tehditli ortamlarda, pilotlu uçakların güvenli mesafede kalabilmesi operasyonel esnekliği ciddi biçimde artırabilir.
Longshot Sistemi Belirli Bir Uçak Tipine Bağımlı Değil
Teknik açıdan bakıldığında X-68A’nın tasarımı bir seyir füzesini andırıyor. Uzatılmış gövde yapısı, burun tasarımı, geriye doğru süpürülmüş arka kanatlar ve fırlatmadan sonra açılan küçük ön kanatçıklar dikkat çekiyor. Ters V kuyruk yapısına ve sırt kısmında yer alan hava alığına sahip araç, tek bir Williams WJ38-15 turbojet motorla çalışıyor. Bu motorun daha önce kullanıldığı Taurus KEPD 350 gibi sistemlerin sunduğu veriler, X-68A’nın da yüksek subsonik hızlara, Mach 0.95 civarına ulaşabileceğine işaret ediyor.
Program kapsamında tam ölçekli rüzgâr tüneli testleri ile paraşütle kurtarma ve silah bırakma sistemlerinin denemeleri tamamlandı. Paraşütle kurtarma özelliği muharebe kullanımından ziyade test ve eğitim süreçleri için planlanıyor. İlk uçuş testlerinin ise yıl sonuna kadar başlatılması hedefleniyor. Bu testlerde aracın bir F-15 Eagle savaş uçağından güvenli şekilde bırakılması, uçuş kabiliyetinin doğrulanması ve bağlı (captive) alt mühimmatın güvenli biçimde ayrılması gibi kritik aşamalar değerlendirilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
