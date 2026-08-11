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    Davalık olmuşlardı: Archer, Wisk Aero'yu satın aldı

    Archer, yıllar önce ticari sır davasında karşı karşıya geldiği Wisk Aero'yu Boeing'ten satın aldı. Anlaşmayla birlikte Boeing, iki önemli şirketi daha Archer’a devretti.

    Davalık olmuşlardı: Archer, Wisk Aero'yu satın aldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli hava araçları geliştiren Archer Aviation, yıllar önce ticari sır hırsızlığı suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı eski rakibi Wisk Aero'nun sahibi oldu. Anlaşmayla birlikte Boeing, Wisk'in yanı sıra iki şirketi daha Archer'a devredecek.

    Boeing, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildiriye göre Wisk Aero'nun yanı sıra dijital hava sahası ve hava trafik yönetimi yazılımları geliştiren SkyGrid ile drona üreticisi Insitu'yu da Archer'a devredecek. Bunun karşılığında Boeing, Archer'ın yeni ihraç edeceği hisselerden pay alacak. İşlemin tamamlanmasının ardından Boeing'in Archer'daki payı yaklaşık yüzde 16,5 olacak.

    İlginç olan ise Wisk Aero'nun Nisan 2021'de Archer'a karşı ticari sırları ve fikri mülkiyeti "açıkça çalmakla" suçlayarak dava açmış olması. İki yıl süren hukuki süreç, tarafların 2023'te anlaşmaya varmasıyla sona ermişti. Anlaşma kapsamında Archer, Wisk'i otonom uçuş teknolojisinin münhasır sağlayıcısı olarak belirlemişti. Wisk'e ayrıca Archer'ın 13 milyon 176 bin 636 adede kadar hissesini hisse başına 0,01 dolar fiyatla satın alma hakkı tanınmıştı. Dolayısıyla iki şirket önce davalık oldu, ardından iş birliğine girdi ve son olarak aynı çatı altında birleşti.

    Archer hava taksisinin ötesine geçti

    Archer başlangıçta elektrikli hava taksilerinden oluşan bir ulaşım ağı kurmaya odaklanıyordu. Şirket zaman içinde eVTOL çalışmalarını savunma alanına da genişletti. Şirket, savunma teknolojileri üreticisi Anduril ile kritik savunma görevlerinde kullanılmak üzere hibrit gaz-elektrik tahrik sistemine sahip bir VTOL hava aracı geliştirmek için münhasır bir anlaşma imzaladı.

    Tamamen elektrikli Midnight üzerindeki çalışmalarını sürdüren Archer, bu ayın başında araçla Salinas Municipal Airport ile Monterey Regional Airport arasında pilotlu gidiş-dönüş uçuşu gerçekleştirdi. Şirket böylece tamamen elektrikli hava aracının operasyonel kullanımına yönelik çalışmalarında yeni bir aşamaya geçti.

    Archer, yılın ilerleyen dönemlerinde Beyaz Saray'ın eVTOL Entegrasyon Pilot Programı kapsamında operasyonlara başlamaya hazırlanıyor.

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