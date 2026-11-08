DaVinci Resolve laptop önerileri: Renk düzenleme ve 4K kurgu

Yapay Zeka Özeti:
- DaVinci Resolve ile 4K kurgu ve renk düzenleme yapacaklar için en iyi laptop modellerini listeledik. Güçlü performans arayanlara RTX 5090 ekran kartlı Casper Excalibur G920 ve M5 Max işlemcili MacBook Pro öne çıkıyor. Ekran kalitesiyle ASUS ProArt P16 dikkat çekerken, bütçe dostu seçenekler arasında ise Excalibur G915 ile Lenovo ThinkBook yer alıyor. Seçim yaparken ekran kartı belleği ve en az 32 gigabayt RAM kapasitesine dikkat etmeniz öneriliyor.
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Video düzenleme, renk düzeltme, görsel efekt ve ses işleme araçları gibi farklı özellikler DaVinci Resolve ile tek platformda sunuluyor. Ancak özellikle 4K ve üzeri çözünürlüklerde çalışırken yazılımdan verim almak için güçlü bir işlemci, yeterli ekran kartı belleği, GPU ve geniş RAM kapasitesi gerekiyor. DaVinci Resolve laptop arayışında olanlar için farklı bütçe ve iş yüklerine hitap eden altı modeli bir araya getirdik.
Listemizde profesyonel renk düzenleme ve Fusion efektlerinden günlük video kurguya kadar farklı kullanım senaryolarına uygun seçenekler bulunuyor. Öne çıkan modeller arasında Casper Excalibur G920, Casper Excalibur G915 ve Apple MacBook Pro M5 Max yer alıyor. İşte en iyi DaVinci Resolve için laptop önerileri:
|Model 💻
|Özellikler
|Fiyat 💰
|Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E)
|Core i9-14900HX, RTX 5090 24 GB, 32 GB RAM, 1 TB SSD, 16 inç QHD+ 300 Hz ekran
|231.371 TL
|Casper Excalibur G915 (G915.240H-DQ70X-C)
|Core 7 240H, RTX 5070 8 GB, 32 GB RAM, 1 TB SSD, 16 inç 165 Hz ekran
|116.236 TL
|Apple MacBook Pro M5 Max
|M5 Max, 40 çekirdekli GPU, 48 GB birleşik bellek, 2 TB SSD, 16,2 inç Liquid Retina XDR 120 Hz ekran
|288.199 TL
|MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-091XTR
|Core Ultra 7 255HX, RTX 5070 Ti 12 GB, 24 GB RAM, 1 TB SSD, 16 inç FHD+ 144 Hz ekran
|182.750 TL
|ASUS ProArt P16 H7606WP-SR259W
|Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5070 8 GB, 32 GB RAM, 1 TB SSD, 16 inç 3K OLED 120 Hz ekran
|185.099 TL
|Lenovo ThinkBook 16p G6
|Ryzen 9 8940HX, RTX 5060 8 GB, 32 GB RAM, 1 TB SSD, 16 inç WQXGA 240 Hz ekran
|102.999 TL
DaVinci Resolve için tercih edilebilecek en iyi laptop modelleri arasında, RTX 5090 ekran kartıyla Casper Excalibur G920, RTX 5070 ekran kartı ve daha uygun fiyatıyla Casper Excalibur G915, yüksek bellek kapasitesi ve Liquid Retina XDR ekranıyla Apple MacBook Pro M5 Max öne çıkıyor. DaVinci Resolve için laptop arayanlar, bu üç model arasından farklı bütçe ve video düzenleme ihtiyaçlarına uygun seçenekleri değerlendirebilir.
1️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E)
32 GB DDR5 RAM ve 1 TB M.2 SSD, yüksek boyutlu projeler için güçlü bir başlangıç noktası oluşturuyor. Özellikle DaVinci Resolve Studio bilgisayar arayışında olan ve renk düzeltme, gürültü azaltma ya da Fusion kompozisyonları gibi GPU ağırlıklı işlere odaklanan kullanıcılar G920'yi değerlendirebilir. Daha yoğun 6K ve 8K projelerde RAM kapasitesini artırmak ise çalışma alanını genişletebilir.
- İşlemci: Intel Core i9-14900HX, 24 çekirdek, 32 iş parçacığı
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090, 24 GB GDDR7, 256 bit
- Bellek: 32 GB DDR5-4800 RAM, 64 GB’a kadar yükseltilebilir
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, iki M.2 SSD yuvası
- Ekran: 16 inç QHD+ IPS panel, 2560 × 1600 çözünürlük, 16:10 en-boy oranı
- Görüntü özellikleri: 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, 500 nit parlaklık ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı
- Bağlantılar: USB-A, USB-C, HDMI 2.1, Ethernet, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4
- İşletim sistemi: FreeDOS
2️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.240H-DQ70X-C)
Modelin 16 inç ekranı, 165 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 sRGB renk kapsamı sunuyor. Bu özellikler, günlük kurgu sırasında akıcı bir görüntü ve renkleri değerlendirmek için uygun bir çalışma alanı sağlıyor. DaVinci Resolve laptop önerisi arayan ve profesyonel donanıma geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için G915, fiyat ve performans arasında dengeli bir seçenek. İki M.2 SSD yuvası ve 64 GB'a kadar RAM desteği de yükseltme imkanını artırıyor.
- İşlemci: Intel Core 7 240H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, 128 bit
- Bellek: 32 GB DDR5-4800 RAM, 64 GB’a kadar yükseltilebilir
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, iki M.2 SSD yuvası
- Ekran: 16 inç IPS panel, 1920 × 1200 çözünürlük, 16:10 en-boy oranı
- Görüntü özellikleri: 165 Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklık, yüzde 100 sRGB renk kapsamı ve yansıma önleyici kaplama
- Bağlantılar: USB-A, Thunderbolt 4 destekli USB-C, HDMI, Mini DisplayPort ve Ethernet
- İşletim sistemi: FreeDOS
3️⃣ Apple MacBook Pro M5 Max
2 TB SSD kapasitesi, yüksek boyutlu medya dosyaları ve proje arşivleri için geniş depolama alanı sunuyor. MacBook Pro'nun Liquid Retina XDR ekranı, yüksek kontrastı ve HDR desteğiyle renk düzenleme çalışmalarına uygun bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. M3/M4/M5 Max MacBook Pro DaVinci Resolve aramalarında karşılaştırılan seçenekler arasında M5 Max, güncel donanımı ve birleşik bellek mimarisiyle öne çıkıyor.
- İşlemci: Apple M5 Max, 18 çekirdekli CPU ve 40 çekirdekli GPU
- Bellek: 48 GB birleşik bellek
- Depolama: 2 TB SSD
- Ekran: 16,2 inç Liquid Retina XDR, 3456 × 2234 piksel çözünürlük
- Görüntü özellikleri: 120 Hz’e kadar uyarlanabilir ProMotion yenileme hızı, tam ekranda 1.000 nit sürekli parlaklık ve HDR içeriklerde 1.600 nit tepe parlaklığı
- Renk özellikleri: P3 geniş renk yelpazesi, True Tone ve 1 milyar renk desteği
- Bağlantılar: Üç Thunderbolt 4/USB-C bağlantı noktası, HDMI ve SDXC kart yuvası
- İşletim sistemi: macOS
4️⃣ MSI Vector 16 Hx
16 inçlik FHD+ ekranı 144 Hz yenileme hızına sahip. 24 GB RAM ve 1 TB NVMe SSD, mevcut konfigürasyonda kurgu işlerine başlamak için yeterli bir temel oluşturuyor. Fusion efektleri için kaç GB RAM gerekli sorusunun yanıtı projeye göre değişse de 32 GB genel kullanım için daha rahat bir başlangıç noktasıdır. Yoğun Fusion kompozisyonları ve 4K/6K projelerde 64 GB tercih edilebilir. MSI Vector, yükseltilebilir belleğiyle bu ihtiyaca karşılık verebilir.
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 255HX, 20 çekirdek, 20 iş parçacığı
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, 12 GB GDDR7
- Bellek: 24 GB RAM
- Depolama: 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD, ek M.2 PCIe 5.0 yuvası
- Ekran: 16 inç FHD+ IPS panel, 1920 × 1200 çözünürlük, 16:10 en-boy oranı
- Görüntü özellikleri: 144 Hz yenileme hızı
- Bağlantılar: USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet ve Wi-Fi
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
5️⃣ ASUS Proart P16
Modelin en dikkat çekici özelliği 16 inç 3K OLED ekranı. 2880 x 1800 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve OLED panelin yüksek kontrastı, görüntü üzerinde hassas çalışmayı kolaylaştırıyor. Yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve PANTONE doğrulaması, renk düzenleme için laptop özellikleri arasında önemli bir yere sahip. Bu nedenle ProArt P16, ekran kalitesini önceliklendiren içerik üreticileri için uygun bir seçenek.
- İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370, 12 çekirdek, 24 iş parçacığı
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7
- Bellek: 32 GB LPDDR5X
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
- Ekran: 16 inç OLED panel, 2880 × 1800 çözünürlük, 16:10 en-boy oranı
- Görüntü özellikleri: 120 Hz yenileme hızı, 0,2 ms tepki süresi, 500 nit’e kadar HDR tepe parlaklığı
- Renk özellikleri: Yüzde 100 DCI-P3, 1,07 milyar renk, PANTONE Validated ve VESA DisplayHDR True Black 500
- Ek ekran özellikleri: Dokunmatik kullanım ve kalem desteği
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
6️⃣ Lenovo ThinkBook 16p G6
16 inçlik 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü IPS ekran, 240 Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sunuyor. 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD, 4K video düzenleme ve çok katmanlı projeler için dengeli bir başlangıç noktası. İki bellek yuvası sayesinde 64 GB'a kadar RAM desteği bulunması da uzun vadeli kullanım açısından avantaj sağlıyor. DaVinci Resolve için uygun fiyatlı laptop arayan kullanıcılar açısından ThinkBook 16p G6, güçlü işlemci ve yükseltme imkanlarıyla öne çıkıyor.
- İşlemci: AMD Ryzen 9 8940HX, 16 çekirdek, 32 iş parçacığı
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, 115 W TGP
- Bellek: 32 GB DDR5-5200 RAM, 64 GB’a kadar yükseltilebilir
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, iki M.2 SSD yuvası
- Ekran: 16 inç IPS panel, 2560 × 1600 WQXGA çözünürlük, 16:10 en-boy oranı
- Görüntü özellikleri: 240 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı ve DisplayHDR 400
- Ek ekran özellikleri: G-SYNC, yansıma önleyici kaplama ve X-Rite renk kalibrasyonu
- İşletim sistemi: FreeDOS
DaVinci Resolve için laptop seçerken nelere dikkat edilmeli 🤔
Renk düzenleme için laptop özellikleri arasında ekranın renk doğruluğu, geniş renk gamı ve kalibrasyon desteği öne çıkıyor. GPU tarafında ise VRAM kapasitesi, özellikle yüksek çözünürlüklü projelerde ve yapay zeka destekli efektlerde belirleyici olabiliyor. RTX 4070, RTX 5070 ve RTX 5090 creator laptoplar arasında seçim yapılırken ekran kartının modelinin yanında VRAM miktarı ve güç sınırları da değerlendirilmelidir. DaVinci Resolve RTX laptop seçeneklerinde aynı GPU adını taşıyan farklı modellerin güç limitleri nedeniyle performansları değişebilir. O yüzden laptop ekran kartı seçimi için detaylara hakim olmak gerekiyor.
Bununla birlikte DaVinci Resolve için kaç GB RAM gerekli sorusunun tek bir yanıtı yok. 16 GB RAM temel kurgu için başlangıç noktası olabilir; 32 GB RAM 4K ve çok katmanlı projelerde daha rahat bir deneyim sunar. Fusion efektleri, ağır gürültü azaltma ve yüksek çözünürlüklü projeler için 64 GB RAM tercih edilebilir. Mümkün olduğunda yükseltilebilir bellekli bir laptop seçmek, ileride sistemin kullanım ömrünü uzatabilir.
DaVinci Resolve için en iyi laptop hangisi?
En iyi seçenek kullanım amacına göre değişiyor. En yüksek GPU performansı için RTX 5090 ekran kartlı Casper Excalibur G920, renk doğruluğu ve taşınabilirlik için ASUS ProArt P16 veya Apple MacBook Pro M5 Max değerlendirilebilir. Daha uygun bütçede Lenovo ThinkBook 16p G6 ve Casper Excalibur G915 öne çıkıyor.
DaVinci Resolve 4K video düzenleme için hangi ekran kartı gerekir?
4K video düzenleme için en az 8 GB VRAM kapasitesine sahip bir ekran kartı tercih edilebilir. Yoğun efektler, gürültü azaltma ve Fusion işlemleri için 12 GB veya daha fazla VRAM daha rahat bir çalışma alanı sağlar.
DaVinci Resolve için 16 GB RAM yeterli mi?
16 GB RAM, temel kurgu ve daha hafif projeler için yeterli olabilir. 4K video düzenleme, çok katmanlı zaman çizelgeleri ve Fusion efektleri için 32 GB RAM önerilir. Daha karmaşık projelerde 64 GB RAM avantaj sağlayabilir.
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