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    Top Gun'dan sonra Days of Thunder'ın da devamı geliyor: İlk detaylar paylaşıldı

    Top Gun: Maverick ile büyük başarı yakalan Tom Cruise, 90'larda çıkan bir diğer aksiyon efsanesini daha yeniden canlandırıyor. Days of Thunder 2'nin vizyon tarihi ve kadın başrol oyuncusu duyuruldu.

    Days of Thunder 2 geliyor: Başroller Tom Cruise ve Anne Hathaway Tam Boyutta Gör
    Top Gun'ın yıllar sonra gelen devam filmiyle büyük başarı yakalayan Tom Cruise, şimdi bir diğer aksiyon klasiğini daha yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. 1990 yapımı Days of Thunder'ın (Yıldırım Günleri) bir süredir gündemde olan devam film
     bugün çok daha somut bir hâl aldı. Yeni filmde Tom Cruise'a ünlü oyuncu Anne Hathaway'in eşlik edeceğini duyuran Paramount, bununla birlikte vizyon tarihini de belirledi.

    Days of Thunder 2, 2 Haziran 2028'de Vizyona Girecek

    1990 yapımı Days of Thunder'da Tom Cruise, en üst seviyede yarışma şansı yakalayan genç bir yarış pilotuna hayat veriyordu. Aynı Top Gun Maverick'te olduğu gibi burada da devam filmi aynı karakterin yıllar sonraki hâline odaklanacak. Tom Cruise, NASCAR yarışçısı Cole Trickle olarak geri dönerken, Anne Hathaway ise aynı zamanda bir mühendis olan takım patronuna hayat verecek.

    Paramount, Days of Thunder 2'yi yönetmesi için Jonathan Levine ile anlaştı. Levine'in filmografisinde 50/50, Warm Bodies, Long Shot gibi filmler yer alıyor. Days of Thunder 2'nin senaryosunu yazması için ise daha önce Call of Duty 3: Modern Warfare gibi oyunların senaryosunu yazan Will Staples görevlendirildi.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 1 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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