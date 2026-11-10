DC evreninde deprem: James Gunn görevden alındı

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Oynat DC Studios’ta şok bir kararla stüdyo yöneticileri James Gunn ve Peter Safran görevden alındı. Skydance birleşmesi sonrası stüdyonun performansından memnun kalınmaması üzerine koltuğa eski Marvel yöneticisi Jeremy Latcham oturdu. Görevden alınan ikili, Batman ve Superman gibi mevcut projeleri tamamlamak için bir süre daha danışmanlık vermeye devam edecek. Ancak bu gelişmeyle birlikte yeni Justice League ve Wonder Woman filmlerine dair beklentiler tamamen bitti. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Warner Bros. Ve Paramount şirketlerinin birleşerek Skydance adını alması sonrasında ilk neşter DC sinematik evrenine vuruldu. 4 yıldır James Gunn ve Peter Safran yönetiminde olan DC Studios yeniden yapılandırılıyor.

DC Studios darbesi

Gelen bilgilere göre Skydance son dönemde stüdyonun performansından memnun olmadığı için kan değişimi kararı aldı. James Gunn ve Peter Safran CEO görevinden alınırken yerine ise eski Marvel yöneticisi Jeremy Latcham getirildi.

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2022 sonlarında Zack Snyder’in yerine göreve getirilen ikili DC evrenini yeniden ayağa kaldırmak için hummalı bir çalışma başlatmıştı. Superman oldukça olumlu yorumlar almasına rağmen Supergirl tam bir faciaya dönüştü. Dizi tarafında The Penguin ve Lanterns yine oldukça beğenilmişti. Yine de genel gidişat beklentilerin altında kaldı.

Haberin ardından hayranlar her şeyin sil baştan başlayacağı konusunda endişelere kapılmıştı ancak James Gunn ve Peter Safran bir süre daha stüdyoya danışmanlık vermeye devam edecek. Özellikle Man of Tomorrow ve The Batman Part 2 filmleri ile The People v. Gorilla Grodd dizisini tamamlayacaklar.

Jeremy Latcham ise Kevin Feige’nin sağ kolu olarak görev yaptıktan sonra DC saflarına geçti ve uzun süredir bu ikiliyle beraber çalışıyordu yani dışarıdan bir değişim olmadı. Bununla birlikte yeni dönemde Batman üçüncü filmi, yeni bir Wonder Woman filmi, Supergirl filminin devamı ya da Justice League serisi için beklentiler sona ermiş durumda.

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