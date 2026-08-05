DC Films, gişede batan Supergirl ile dibi gördü: Son 22 yılın en kötüsü

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Tam Boyutta Gör DC Sinematik Evreni'ni sonlandırıp, sıfırdan yeni bir sinematik evren kurması için James Gunn'ı görevlendiren DC Films, şu sıralar bu kararından pişmanlık duyuyor olabilir. Zira bu yeni girişim daha ikinci filminden sorgulanmaya başladı. Çünkü bu yıl çıkan Supergirl filmi, DC için tüm zamanların en büyük fiyaskolarından birine dönüştü.

22 Haziran'da gösterime giren Supergirl, bu hafta vizyondaki yolculuğunu tamamladı. Böylece filmin toplam gişe hasılatı da netleşmiş oldu. 200 milyon dolara yakın bir bütçeyle çekilen film, gişede sadece 125.8 milyon dolar toplayabildi.

Bu da Supergirl'ü 2004 yapımı Catwoman'dan beri en kötü performansı sergileyen DC filmi yapıyor. Kıyaslamak gerekirse, Marvel'ın en büyük fiyaskosu olarak görülen The Marvels ve Sony'nin dalga konusu olan Morbius'u bile gişede daha fazla hasılat yapmıştı.

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Supergirl'ün bu başarısızlığı DC Sinematik Evreni'nin geleceği hakkında da soru işaretleri yaratmış durumda. Bu noktada bir sonraki Superman filmi belirleyici olacak gibi duruyor. Çekimlerine bir süre önce başlanan Man of Tomorrow, 9 Temmuz 2027'de vizyona girecek. James Gunn'ın yazıp yönettiği bu film de başarısız olursa, yeni DC Sinematik Evreni'nin ömrü tahmin ettiğimizden çok daha kısa olabilir.

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DC Films, Supergirl ile dibi gördü: Son 22 yılın en kötüsü

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