DC için endişelendiren tablo: Supergirl'ün hasılatı The Marvels'ı bile aratabilir

Supergirl'ün Hasılatı The Marvels'ın Bile Altında Kalabilir
İlk raporlara göre Supergirl'ün açılış haftasında 47 ila 65 milyon dolar arasında bir hasılat yapması bekleniyor. Eğer bu öngörü doğru çıkarsa, Supergirl Marvel'ın en büyük fiyaskolarından olan The Marvels'ın (Captain Marvel 2) bile altında kalacak demektir. Böyle bir senaryo, tüm bu yeni sinematik evren kurma projesini daha yolun başındayken tartışmaya açabilir.
James Gunn öncülüğünde hazırlanan Supergirl filmini Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie yönetti. Filmin oyuncu kadrosunda Milly Alcock'a Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz ve Emily Beecham gibi isimler eşlik ediyor. Ayrıca filmde Jason Momoa da yer alıyor. Ancak ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez Lobo rolünde karşımıza çıkıyor. Kozmik bir kelle avcısı olan Lobo, DC hayranlarının uzun zamandır beyaz perdede görmek istediği karakterlerden biriydi.
26 Haziran'da vizyona girecek filmden yayınlanan son fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.
