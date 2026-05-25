    DC için endişelendiren tablo: Supergirl'ün hasılatı The Marvels'ı bile aratabilir

    James Gunn öncülüğünde yeni bir sinematik evren kurmaya çalışan DC Films, daha yolun başında tökezleyebilir. Paylaşılan ilk analizler, Supergirl'ün gişede hüsrana uğrayabileceğini gösteriyor.

    Geçtiğimiz yıl çıkan Superman filmiyle başatılan yeni DC Sinematik Evreni'nin ikinci filmi olan Supergirl, bu yaz izleyici ile buluşacak. Genç oyuncu Milly Alcock'un (House of the Dragon) başrolünü üstlendiği film, 26 Haziran'da vizyona girecek. Filmin çıkmasına daha bir ay olsa da daha şimdiden ilk hasılat tahminleri gelmeye başladı. Görünüşe bakılırsa DC, bu yeni dönemde de aynı sorunlarla boğuşmak zorunda kalacak. Çünkü ilk raporlar, Supergirl'ün DC'nin bugüne kadarki en büyük fiyaskolarından biri olabileceğini gösteriyor.

    Supergirl'ün Hasılatı The Marvels'ın Bile Altında Kalabilir

    İlk raporlara göre Supergirl'ün açılış haftasında 47 ila 65 milyon dolar arasında bir hasılat yapması bekleniyor. Eğer bu öngörü doğru çıkarsa, Supergirl Marvel'ın en büyük fiyaskolarından olan The Marvels'ın (Captain Marvel 2) bile altında kalacak demektir. Böyle bir senaryo, tüm bu yeni sinematik evren kurma projesini daha yolun başındayken tartışmaya açabilir.

    James Gunn öncülüğünde hazırlanan Supergirl filmini Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie yönetti. Filmin oyuncu kadrosunda Milly Alcock'a Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz ve Emily Beecham gibi isimler eşlik ediyor. Ayrıca filmde Jason Momoa da yer alıyor. Ancak ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez Lobo rolünde karşımıza çıkıyor. Kozmik bir kelle avcısı olan Lobo, DC hayranlarının uzun zamandır beyaz perdede görmek istediği karakterlerden biriydi.

    26 Haziran'da vizyona girecek filmden yayınlanan son fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

