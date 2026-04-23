DC, ilk Joker filmine benzetilen Clayface'in ilk fragmanını yayınladı

Tam Boyutta Gör James Gunn öncülüğünde yeni bir sayfa açan DC Films, bu yıl iki yeni film çıkaracak. Bunlardan ilki, DC Sinematik Evreni'nin parçası olan Supergirl olacak. İkincisi ise aynı Joker ve The Batman gibi bu ana evrenden bağısmzı bir hikâye anlatan Clayface.

23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak Clayface filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Warner Bros., merakla beklenen filmden ilk fragmanı paylaştı.

Clayface, Ton Olarak İlk Joker Filmine Benzetiliyor

Film, adından da anlaşılacağı üzere Batman ve Harley Quinn hikâyelerinde kötü adam olarak karşımıza çıkan Clayface karakterine odaklanıyor. Clayface, çizgi romanlarda görünüşünü istediği gibi değiştirebilen eski bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Film ise bu konuyu daha karanlık bir tonda ele alıyor. Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Doctor Sleep) öncülüğünde hazırlanan film, kariyerini kurtarmak için katıldığı tuhaf deney ters gittikten sonra beklemediği bir dönüşüm geçiren genç bir oyuncuya odaklanıyor.

DC Films, Clayface'i hazırlarken ilk Joker filmini başarıya taşıyan stratejinin bir benzerini kullandı. Clayface, 40 milyon dolar gibi mütevazı bir bütçeyle çekildi (İlk Joker filminin bütçesi 55 milyon dolardı). Ayrıca filmin R (18+) yaş sınırı alacak kadar karanlık ve kanlı olmasına da izin verildi. Bu da filmin her kitleye hitap etme gibi bir derdi olmayacağı anlamına geliyor. Aynı Joker gibi Clayface de yetişkinlere hitap eden ve karanlık tona sahip bir film olacak. 40 milyon dolarlık bütçe, bunun öyle bol görsel efektli, bol aksiyonlu çizgi roman uyarlamalarından olmayacağını gösteriyor. Nitekim ilk fragman da buna işaret ediyor.

Mike Flanagan her ne kadar hikâyeyi oluşturmuş ve senaryonun ilk taslağını yazmış olsa da filmi yönetmedi. Clayface'in yönetmen koltuğunda James Watkins (Speak No Evil) oturuyor. Başrolde ise genç oyuncu Tom Rhys Harries yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella ve Eddie Marsan eşlik ediyor.

