DC sinematik evreninde planlar değişiyor: İki projenin fişi çekildi

Waller ve Paradise Lost Dizileri İptal Edildi
James Gunn yönetime geldikten sonra duyurulan ilk projeler arasında iki de dizi vardı: Suicide Squad serisinden tanıdığımız Amanda Waller'a odaklanacak Waller ve Wonder Woman filminde gördüğümüz Amazon savaşçılarını merkeze alacak olan Paradise Lost. Her iki proje de yıllardır hazırlık aşamasındaydı. Ancak DC Films, şimdi bu iki projenin de fişini çekti. Stüdyoya yakın kaynaklar tarafından aktarıldığına göre DC bundan sonra sinema tarafına odaklanmak istediği için iki projeyi de iptal etti.
Ayrıca kısa süre önce DC ve HBO'ya bir Catwoman, bir de Poison Ivy dizisi sunulduğu ama bu iki projenin de veto edildiği belirtiliyor. Bu da DC'nin dizi tarafında frene basacağı yönündeki duyumları doğruluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: