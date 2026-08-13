DC sinematik evreninde planlar değişiyor: İki projenin fişi çekildi

Tam Boyutta Gör James Gunn öncülüğünde yeni bir sinematik evreni kurmaya çalışan DC Films için işler umulduğu gibi gitmiyor. Geçtiğimiz yıl çıkan Superman filmi görece başarılı olsa da bu yıl çıkan Supergirl gişede tam anlamıyla çakıldı. Üstelik DC'nin bugüne kadar en kötü yorum alan filmlerinden biri oldu. Daha yolun başında böyle bir fiyasko yaşayan DC, şimdi gelecek planlarını revize ediyor.

Waller ve Paradise Lost Dizileri İptal Edildi

James Gunn yönetime geldikten sonra duyurulan ilk projeler arasında iki de dizi vardı: Suicide Squad serisinden tanıdığımız Amanda Waller'a odaklanacak Waller ve Wonder Woman filminde gördüğümüz Amazon savaşçılarını merkeze alacak olan Paradise Lost. Her iki proje de yıllardır hazırlık aşamasındaydı. Ancak DC Films, şimdi bu iki projenin de fişini çekti. Stüdyoya yakın kaynaklar tarafından aktarıldığına göre DC bundan sonra sinema tarafına odaklanmak istediği için iki projeyi de iptal etti.

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Ayrıca kısa süre önce DC ve HBO'ya bir Catwoman, bir de Poison Ivy dizisi sunulduğu ama bu iki projenin de veto edildiği belirtiliyor. Bu da DC'nin dizi tarafında frene basacağı yönündeki duyumları doğruluyor.

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DC sinematik evreninde planlar değişti, iki projenin fişi çekildi

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