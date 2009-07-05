DDR3 bellek teknolojisi sene sonunda toplam pazarın %30'una ulaşabilir

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Soket AM3 platformu ile birlikte AMD'nin de DDR3 platformuna geçmesi sonrasında kullanım yaygınlığı artan DDR3 bellek teknolojisi için ön görüler, yıl sonunda DRAM pazarının %30'una ulaşacağı yönünde. 2010 öncesinde toplam pazarıın 1/3'üne ulaşması beklenen DDR3 teknolojisi için üzerinde durulan temel nokta maliyetler zira yeni bellek teknolojisine olan talep nedeniyle kontrat fiyatlarında artış yaşandığı belirtilirken, özellikle Intel CULV platformunu temel alan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların pazara hızlı bir giriş yapması ve önemli bir kısmında DDR3 bellek kullanılması, yeni bellek teknolojisinin kullanım yaygınlığını hızlı bir şekilde arttırıyor.

Masaüstü sistemler için hazırlanan çözümlerin önemli bir kısmında önümüzdeki yıl ile birlikte DDR3 teknolojisine geçiş yapılması beklenirken, dizüstü bilgisayarlardaki agresif promosyonlar ve gerek Intel gerekse de AMD cephesinde yeni mobil platformların lanse edilecek olması bellek teknolojisinin önünü açacak gibi görünüyor.