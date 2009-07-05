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DDR3 bellek teknolojisi sene sonunda toplam pazarın %30'una ulaşabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DDR3 bellek teknolojisi sene sonunda toplam pazarın %30'una ulaşabilir
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Soket AM3 platformu ile birlikte AMD'nin de DDR3 platformuna geçmesi sonrasında kullanım yaygınlığı artan DDR3 bellek teknolojisi için ön görüler, yıl sonunda DRAM pazarının %30'una ulaşacağı yönünde. 2010 öncesinde toplam pazarıın 1/3'üne ulaşması beklenen DDR3 teknolojisi için üzerinde durulan temel nokta maliyetler zira yeni bellek teknolojisine olan talep nedeniyle kontrat fiyatlarında artış yaşandığı belirtilirken, özellikle Intel CULV platformunu temel alan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların pazara hızlı bir giriş yapması ve önemli bir kısmında DDR3 bellek kullanılması, yeni bellek teknolojisinin kullanım yaygınlığını hızlı bir şekilde arttırıyor.

Masaüstü sistemler için hazırlanan çözümlerin önemli bir kısmında önümüzdeki yıl ile birlikte DDR3 teknolojisine geçiş yapılması beklenirken, dizüstü bilgisayarlardaki agresif promosyonlar ve gerek Intel gerekse de AMD cephesinde yeni mobil platformların lanse edilecek olması bellek teknolojisinin önünü açacak gibi görünüyor.


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yerroner 10 yıl
Türkiye'de o oran %5 olsun öpüp başımızın üstüne koyalım ? Tanıdığınız kaç kişide i7 veya AM3 işlemci var ki? Benim çevremde yok valla. Türkiye'de sadece hevesli (enthusiast) kişilerde var, dünyada ise tahminlere göre ise % 30 olacakmış. Buradan bayağı gerilerde olduğumuzu çıkartabiliriz.
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Tolgá 10 yıl
@bodyman700 evet öyle bir sonuç çıkıyor:D
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carloska 10 yıl
bende şu an sınırsız param olsa ve sistem almak istesem ddr3 alırmıyım bilmiyorum... şu an için f/p oranını haketmiyor diye düşünüyorum.. en az 2 sene sonra ddr2 seviyesine gelir tahminimce
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bodyman700 10 yıl
aklıma geldi söyleyeyim. intel ddr3 e geçeli çok oldu ama etrafımda doğru düzgün kimse ddr3 e geçmedi. amd am3 sokete geçince ddr3 piyasası hareketlendi. burdan düz mantıkla kimse inteli takmıyor diye bir sonuç çıkarabilir miyiz?
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karmaşık 10 yıl

Orjinalden alıntı: bodyman700

aklıma geldi söyleyeyim. intel ddr3 e geçeli çok oldu ama etrafımda doğru düzgün kimse ddr3 e geçmedi. amd am3 sokete geçince ddr3 piyasası hareketlendi. burdan düz mantıkla kimse inteli takmıyor diye bir sonuç çıkarabilir miyiz?



aynısı ddr1 den ddr2 e geçişte olmuştu intel erkenden ddr2 e geçiş yapmış amd daha geç amd geçiş yapınca ddr fiyatları ucuzlamıştı hatta ddr1 bile ucuz hale gelmişti ddr3 e intel erkenden geçti kullanıcılar eski ramlerini kullanamayacak anakart ve intelin yeni i7 işlemcileri pahalı geçiş süreci yavaş amd geçmesiyle birlikte hızlandı ama gene de yavaş ddr3 fiyatlarının tr ye geç yansıması da etkili bunda zamanla ddr3 yaygınlaşacak ama 1 sene ihtiyacı var var bunun için
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selcuksert38 10 yıl
bence fıyat ve yanıt suresı olarak ddr2 ye yakın olmadıkça pazarda tutunması uzun zaman alır.hem ddr3 desteklı anakart lar pıyasada daha son kullanıcılar tarafından bıle yenı yenı kullanılmaya baslamısken.bence bu ddr3 pazar hakımıyetı rahat 2 seneyı bulur
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