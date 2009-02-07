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DDR3 destekli Soket AM3 anakartların önemli bir kısmında gecikme yaşanabilir

10 yıl
10,3b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DDR3 destekli Soket AM3 anakartların önemli bir kısmında gecikme yaşanabilir
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DDR3 bellek desteği sunacak Soket AM3 formundaki AMD işlemciler için geri sayım başladı. Pazartesi günü lanse edilmesi beklenen yeni işlemcilerle birlikte DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan Soket AM3 anakartların da duyurulması bekleniyor. Ancak gelen bilgilere göre anakartların önemli bir kısmı Şubat sonuna kalacak gibi görünüyor. İlk etapta 790FX ve 790GX yonga setini kullanan Soket AM3 anakartların pazara girmesi beklenirken özellikle DDR3 kullanımıyla ilgili performans beklentilerini karşılayabilmek için anakart üreticilerinin çalışma içerisinde olduğu bu sebeple anakartların önemli bir kısmının ay sonuna kalabileceği dolayısıyla kullanıcılar ile buluşma konusunda ufak bir gecikme yaşanabileceği söyleniyor.

Yaşanacağı söylenen bu gecikmenin Soket AM3 formundaki işlemcilerin lansmanını ise etkilemeyecek zira kombo bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemciler Soket AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle kullanılabildiği gibi an itibariyle satışı devam eden Soket AM2/AM2+ formundaki anakarltarın önemli bir kısmı üzerinde DDR2 belleklerle de kullanılabilecek. AMD işlemcilerle DDR3 bellek kullanımının performansa etkisini dünyada ilk defa gerçekleştirdiğimiz test sonuçları üzerinden değerlendirebilir, ilgili sonuçlara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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ugacomtr 10 yıl
@fx57 resim linki çalışmıyor :(
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B.A.R.I.Ş 10 yıl
Olmadı amaa

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