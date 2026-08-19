DDR4 fiyatları için alarm: Morgan Stanley'den uyarı paylaşıldı!

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Tam Boyutta Gör Bellek pazarındaki arz sıkıntısı tüketiciler açısından daha da zorlayıcı hale gelebilir. Morgan Stanley tarafından hazırlanan son tahminlere göre DDR4 bellek fiyatları 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 50'ye kadar artabilir. Kurum, fiyatların dördüncü çeyrekte de yüzde 10 yükselmesini bekliyor.

DDR4 fiyatları için alarm

Morgan Stanley'e göre fiyat baskısı yalnızca DDR4 ile sınırlı kalmayacak. Morgan Stanley, aynı dönemde SLC NAND fiyatlarının hem üçüncü hem de dördüncü çeyrekte yüzde 50 artabileceğini öngörüyor. Bu tablo, özellikle eski nesil bellek kullanan bilgisayarların yükseltilmesi veya mevcut sistemlerin yenilenmesi açısından maliyetleri artırabilir.

Morgan Stanley, DDR4 ve SLC NAND tarafındaki arz sıkıntısının temel nedeninin talep artışından ziyade üretim kapasitesinin farklı bellek türlerine kaydırılması olduğunu belirtiyor. Bellek üreticileri, kapasitenin daha büyük bölümünü yapay zeka sistemlerinde kullanılan HBM, yeni nesil DDR5 ve daha yüksek katmanlı NAND ürünlerine yönlendiriyor. Sonuç olarak DDR4 gibi olgun bellek teknolojilerine ayrılan üretim kapasitesi giderek azalıyor.

HBM'nin üretim sürecindeki wafer tüketimi de bu baskının nedenlerinden biri. HBM'nin geleneksel DRAM'e kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla silikon wafer tükettiği belirtiliyor. Bunun nedenleri arasında bellek katmanlarının dikey olarak üst üste yerleştirilmesinin yanı sıra, bellek hücrelerinin HBM katmanlarını fiziksel olarak birbirine bağlayan Through Silicon Via (TSV) bağlantılarının yakınına yerleştirilememesi bulunuyor.

DDR5 fiyatlarında değişim yok

HBM talebinin önümüzdeki yıllarda da artması bekleniyor. UBS'in tahminine göre yalnızca Nvidia'nın 2027 yılında yaklaşık 25,1 milyar Gb HBM tüketmesi bekleniyor. Küresel HBM tüketiminin ise aynı dönemde yaklaşık 61,5 milyar Gb seviyesine ulaşacağı belirtiliyor. Bu durumda Nvidia, tek başına sektörün toplam HBM tüketiminin önemli bir bölümünü oluşturmuş olacak.

DDR5 tarafında ise fiyatların düşeceğine yönelik bir işaret bulunmuyor. Bank of America verilerine göre DDR5-5600/6400 24 GB belleklerin spot fiyatı Ağustos 2026'da aylık bazda yüzde 8 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 483 seviyesine ulaştı.

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Söz konusu 24 GB DDR5 belleklerin fiyatı 2025'in ortalarında yaklaşık 8 dolar seviyesindeyken, günümüzde 47 dolara yaklaşmış durumda. Bellek üreticilerinin HBM ve DDR5 gibi daha yüksek talep gören ürünlere kapasite aktarmaya devam etmesi halinde, DDR4 gibi eski nesil standartlarda fiyatların düşmesi kısa vadede zor görünüyor. Üstelik DDR5 fiyatlarındaki hızlı yükseliş de yeni sistem toplamak isteyen tüketicileri doğrudan etkiliyor.

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DDR4 fiyatları için alarm: Morgan Stanley'den uyarı paylaşıldı!

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