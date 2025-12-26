DDR4 için sevindiren haber: Üretim 2026'ya uzayacak

Samsung ve SK Hynix'ten devam kararı
DDR5 fiyatlarının yükselmeye devam etmesi, hem bireysel kullanıcıları hem de kurumsal müşterileri yeniden DDR4 tarafına yöneltmiş durumda. Bu tablo ise, Samsung’un daha önce planladığı üretim azaltma kararını gözden geçirmesine yol açtı. Şirketin DDR4 üretimini 2026'ya kadar sürdürmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre Samsung, büyük bir müşteriyle iptal edilemez ve iade edilemez (NCNR) bir tedarik anlaşması imzaladı.
Sabit fiyat ve hacim içeren bu anlaşma, ağırlıklı olarak sunucu ve yapay zekâ odaklı sistemleri kapsıyor. Bu yapı, Samsung'u fiyat dalgalanmalarına karşı korurken, tüketici pazarına yönelen ek bir arz ihtimalini de zayıflatıyor olacak. Üretilen DDR4 belleğin önemli bir bölümü şimdiden belirli müşterilere ayrılmış durumda.
Buna karşın, PC tarafında DDR4'ün hâlâ büyük paya sahip olduğunu hatırlatalım. Intel'in 12., 13. ve 14. nesil işlemcilerinin DDR4 desteğini sürdürmesi, uyumlu anakartlara olan ilgiyi canlı tutuyor. Anakart üreticilerinin bu platformlara yönelik ürünleri piyasada tutması da DDR4'ün tamamen gözden düşmesini engelledi.
Öte yandan, bellek fiyatlarının sonsuza kadar artmayacağı görüşü de masada. Hardware Unboxed Podcast'inde konuşan Sapphire PR yöneticisi Edward Crisler, bellek fiyatlarının önümüzdeki altı ay içinde daha dengeli bir seyre geçebileceğini dile getirdi. Oyun tarafında ise kullanıcıların geçmişte donanım darboğazlarına hızlı adapte olabildiğini hatırlatılıyor.