    DDR4 için sevindiren haber: Üretim 2026'ya uzayacak

    DDR5 bellek fiyatlarındaki yükseliş, PC pazarında dengeleri resmen değiştirdi. Birçok üretici ve kullanıcı daha erişilebilir seçeneklere yönelirken, DDR4 için beklenen son henüz gelmeyecek.

    DDR4 için sevindiren haber: Üretim 2026'ya uzayacak Tam Boyutta Gör
    DRAM tedarikindeki sıkışma ve fiyat artışları, özellikle DDR5 bellekleri daha maliyetli hale getirmeye devam ediyor. Ancak bu olurken, DDR4 bellekler yeniden cazip bir seçenek konumuna taşındı ve birçok oyuncu hâlâ DDR4 platformlarında kalmayı tercih ediyor. Son olarak üreticiler, DDR4 takvimlerini de ertelemeye başladı.

    Samsung ve SK Hynix'ten devam kararı

    DDR5 fiyatlarının yükselmeye devam etmesi, hem bireysel kullanıcıları hem de kurumsal müşterileri yeniden DDR4 tarafına yöneltmiş durumda. Bu tablo ise, Samsung’un daha önce planladığı üretim azaltma kararını gözden geçirmesine yol açtı. Şirketin DDR4 üretimini 2026'ya kadar sürdürmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre Samsung, büyük bir müşteriyle iptal edilemez ve iade edilemez (NCNR) bir tedarik anlaşması imzaladı.

    Sabit fiyat ve hacim içeren bu anlaşma, ağırlıklı olarak sunucu ve yapay zekâ odaklı sistemleri kapsıyor. Bu yapı, Samsung'u fiyat dalgalanmalarına karşı korurken, tüketici pazarına yönelen ek bir arz ihtimalini de zayıflatıyor olacak. Üretilen DDR4 belleğin önemli bir bölümü şimdiden belirli müşterilere ayrılmış durumda.

    DDR4 için sevindiren haber: Üretim 2026'ya uzayacak Tam Boyutta Gör
    Benzer bir tablo SK hynix cephesinde de görülüyor. Şirket DDR4 üretiminden tamamen çıkmış değil ancak kapasite artırımı yönünde net bir adım da atmıyor. Bu yaklaşım, hem DDR4 hem de DDR5 tarafında arzın uzun süre sıkı kalabileceğine işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla fiyatların kısa vadede düşmesi zor görünüyor.

    Buna karşın, PC tarafında DDR4'ün hâlâ büyük paya sahip olduğunu hatırlatalım. Intel'in 12., 13. ve 14. nesil işlemcilerinin DDR4 desteğini sürdürmesi, uyumlu anakartlara olan ilgiyi canlı tutuyor. Anakart üreticilerinin bu platformlara yönelik ürünleri piyasada tutması da DDR4'ün tamamen gözden düşmesini engelledi.

    Öte yandan, bellek fiyatlarının sonsuza kadar artmayacağı görüşü de masada. Hardware Unboxed Podcast'inde konuşan Sapphire PR yöneticisi Edward Crisler, bellek fiyatlarının önümüzdeki altı ay içinde daha dengeli bir seyre geçebileceğini dile getirdi. Oyun tarafında ise kullanıcıların geçmişte donanım darboğazlarına hızlı adapte olabildiğini hatırlatılıyor.

