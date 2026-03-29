DDR5 bellek fiyatları düşmeye başladı, Google etkisi mi?

Bellek fiyatları düşecek mi?
Hatırlanacağı üzere Google, yapay zekâ sistemlerinin bellek kullanımını önemli ölçüde azaltan TurboQuant adında yeni bir teknoloji duyurmuştu. Haberin ardından SK Hynix, Micron, Samsung gibi bellek devlerinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.
Gelen bilgilere göre ABD'de pek çok perakende kanalında DDR5 RAM fiyatlarında düşüş yaşandığı görülüyor. Amazon ve Newegg gibi perakendecilerde en yüksek fiyat seviyesinden 60$-100$ arasında düşüş söz konusu. Bunun en büyük sebebinin TurboQuant olduğu tahmin ediliyor.
Sürekli artan maliyetler nedeniyle pek çok otorite yapay zekâ rekabetinin bu şekilde devam edemeyeceğini ön görüyor. Eğer TurboQuant kalıcı bir etki sağlarda alternatif verimlilik teknolojilerinin hızlı bir şekilde piyasayı domine edeceği tahmin ediliyor.