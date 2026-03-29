Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DDR5 bellek fiyatları düşmeye başladı, Google etkisi mi?

    Google'ın yapay zekâ sistemlerinin bellek tüketiminde önemli bir verimlilik sağlayan TurboQuant teknolojisini tanıtmasının ardından bellek fiyatlarında düşüşler başladı.

    DDR5 Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınasının üretim hatlarını adeta abluka altına alması nedeniyle geçen yıl sonlarından bu yana DRAM, NAND ve hatta işlemci üretiminde sıkıntılar yaşanıyordu. Fiyatların anormal şekilde artmasına neden olan bellek açlığında geçen hafta çok ilginç bir gelişme yaşandı.

    Bellek fiyatları düşecek mi?

    Hatırlanacağı üzere Google, yapay zekâ sistemlerinin bellek kullanımını önemli ölçüde azaltan TurboQuant adında yeni bir teknoloji duyurmuştu. Haberin ardından SK Hynix, Micron, Samsung gibi bellek devlerinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

    Gelen bilgilere göre ABD'de pek çok perakende kanalında DDR5 RAM fiyatlarında düşüş yaşandığı görülüyor. Amazon ve Newegg gibi perakendecilerde en yüksek fiyat seviyesinden 60$-100$ arasında düşüş söz konusu. Bunun en büyük sebebinin TurboQuant olduğu tahmin ediliyor.

    Sürekli artan maliyetler nedeniyle pek çok otorite yapay zekâ rekabetinin bu şekilde devam edemeyeceğini ön görüyor. Eğer TurboQuant kalıcı bir etki sağlarda alternatif verimlilik teknolojilerinin hızlı bir şekilde piyasayı domine edeceği tahmin ediliyor.   

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    topraklama olmazsa ne olur whatsapp eski sürüm indir miele çamaşır makinesi neden pahalı arabanın direksiyonu çevirince gıcırtı sesi güvenilir parfüm siteleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum