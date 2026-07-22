DDR5 bellek fiyatları rekora koşuyor: Yıldan yıla 5 kat artış

1 yılda 5 kat artış
Paylaşılan verilere göre DDR5 bellek fiyatları şubat ayında yatay seyretti, Mart ayında yüzde 7 geriledi ve Nisan-Haziran döneminde sınırlı artış gösterdi. Ancak Temmuz ayında gelen yüzde 7'lik yeni zam, fiyatları yeniden tarihi zirveye taşıdı. Grafiğe göre Temmuz 2025'te baz alınan yüzde 100 seviyesindeki fiyat endeksi, Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 448'e yükseldi. Başka bir ifadeyle DDR5 bellek fiyatları son bir yılda dört katın üzerine çıkmış oldu.
Ekran kartlarını da etkiliyor
DDR5 fiyatlarındaki artış yalnızca bellek kitlerini etkilemiyor. DRAM maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle ekran kartlarının üretim maliyetleri de artmaya devam ediyor. Öte yandan ADATA Yönetim Kurulu Başkanı Chen Li-bai, DRAM tedarik zincirinin yeniden dengelenmesinin yaklaşık 10 yıl sürebileceğini paylaştı. Sektörde artan yapay zeka yatırımlarıyla birlikte DRAM, NAND Flash ve yüksek performanslı işlemcilere olan talebin uzun yıllar yüksek kalması bekleniyor.
Uzmanlara göre 2030 sonrasında ancak talep ve arz dengesine ilişkin daha net öngörüler yapılabilecek. Mevcut tablo ise DDR5 belleklerde yaşanan fiyat artışının kısa vadede kalıcı olacağı yönünde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: