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Tam Boyutta Gör DDR5 bellek fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Almanya perakende pazarını baz alan 3DCenter'ın son raporuna göre DDR5 kitlerinin fiyatı Temmuz ayında aylık bazda yüzde 7 arttı. Böylece DDR5 bellekler, son bir yılda yüzde 448 fiyat artışıyla şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

1 yılda 5 kat artış

Paylaşılan verilere göre DDR5 bellek fiyatları şubat ayında yatay seyretti, Mart ayında yüzde 7 geriledi ve Nisan-Haziran döneminde sınırlı artış gösterdi. Ancak Temmuz ayında gelen yüzde 7'lik yeni zam, fiyatları yeniden tarihi zirveye taşıdı. Grafiğe göre Temmuz 2025'te baz alınan yüzde 100 seviyesindeki fiyat endeksi, Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 448'e yükseldi. Başka bir ifadeyle DDR5 bellek fiyatları son bir yılda dört katın üzerine çıkmış oldu.

Tam Boyutta Gör En sert fiyat artışları ise Ekim 2025 ile Ocak 2026 arasında yaşandı. Bu dönemde aylık bazda sırasıyla yüzde 49, yüzde 93 ve yüzde 28 oranında artış görüldü. Son aylarda yükseliş hızı yavaşlasa da fiyatların yüksek seviyesini koruduğu belirtiliyor.

Ekran kartlarını da etkiliyor

DDR5 fiyatlarındaki artış yalnızca bellek kitlerini etkilemiyor. DRAM maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle ekran kartlarının üretim maliyetleri de artmaya devam ediyor. Öte yandan ADATA Yönetim Kurulu Başkanı Chen Li-bai, DRAM tedarik zincirinin yeniden dengelenmesinin yaklaşık 10 yıl sürebileceğini paylaştı. Sektörde artan yapay zeka yatırımlarıyla birlikte DRAM, NAND Flash ve yüksek performanslı işlemcilere olan talebin uzun yıllar yüksek kalması bekleniyor.

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Uzmanlara göre 2030 sonrasında ancak talep ve arz dengesine ilişkin daha net öngörüler yapılabilecek. Mevcut tablo ise DDR5 belleklerde yaşanan fiyat artışının kısa vadede kalıcı olacağı yönünde.

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DDR5 bellek fiyatları rekora koşuyor: Yıldan yıla 5 kat artış

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