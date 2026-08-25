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    DDR5 fiyatları Intel'e yaradı: Tekrar ilk 10'a girdi

    DDR5 bellek fiyatlarındaki artış, kullanıcıları DDR4 destekli sistemlere yöneltirken Intel'in iki işlemcisi bir yıldan uzun süre sonra Amazon'un en çok satan 10 işlemcisi arasına geri döndü.

    DDR5 fiyatları Intel'e yaradı: Tekrar ilk 10'a girdi Tam Boyutta Gör
    Intel, uzun sürenin ardından Amazon'un en çok satan masaüstü işlemciler listesinde yeniden ilk 10'a girmeyi başardı. Ancak listenin büyük bölümü hâlâ AMD Ryzen işlemcilerinden oluşuyor. Intel'in yükselişinde ise özellikle son dönemdeki yüksek DDR5 bellek fiyatları etkili oldu.

    DDR5 fiyatları Intel'e yaradı

    Amazon'un 2025 boyunca en çok satan 10 masaüstü işlemcisinin tamamı AMD tarafından üretilmişti. Ancak güncel listede Core Ultra 7 270K Plus ve Core i7-14700K sırasıyla altıncı ve dokuzuncu sırada yer aldı. Yaklaşık 255 dolarlık fiyatıyla Core Ultra 7 270K Plus, Intel'in Arrow Lake Refresh ailesinde bulunuyor.

    312 dolar seviyesindeki Core i7-14700K ise Raptor Lake Refresh serisinin bir üyesi. İki işlemcinin çevresinde Ryzen 9000, Ryzen 7000 ve Ryzen 5000 serilerinden çok sayıda model bulunuyor. Listenin zirvesinde ise Ryzen 7 9800X3D yer alıyor. Fiyat odaklı sistem toplayan kullanıcıların tercihi olan Ryzen 5 5500 ikinci sırada bulunurken Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 5800X3D ve Ryzen 7 7800X3D sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sırayı aldı.

    İlk 10'daki diğer AMD işlemcileri Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 5 7600X ve Ryzen 5 5600X oluşturuyor. Böylece ilk 10'da AMD yedi, Intel ise iki işlemciyle temsil ediliyor. Intel'deki yükselişin arkasında ise, yüksek bellek maliyetleri yer alıyor. Keza yeni bir DDR5 platformuna geçmek istemeyen kullanıcıları mevcut DDR4 sistemlerini yükseltmeye yönlendiriyor.

    1. Ryzen 7 9800X3D
    2. Ryzen 5 5500
    3. Ryzen 5 9600X
    4. Ryzen 7 5800X3D
    5. Ryzen 7 7800X3D
    6. Core Ultra 7 270K Plus
    7. Core i7-14700K
    8. Ryzen 9 9950X3D
    9. Ryzen 5 7600X
    10. Ryzen 5 5600X

    Bu durum özellikle DDR4 desteğini koruyan Intel işlemciler için avantaj sağlıyor. Core i7-14700K ve Core i9-14900K gibi modeller, kullanıcıların anakart ve RAM dahil olmak üzere tüm platformu değiştirmeden işlemci yükseltmesine imkan tanıyor. AMD'nin yeni nesil Ryzen 9850X3D, 9950X ve 9900X gibi DDR5 zorunluluğu bulunan işlemcileri ise bu süreçte listede gerilemiş durumda.

    Intel, Arrow Lake tabanlı Core Ultra 200 masaüstü işlemcilerinin 2024 yılındaki lansmanının ardından Amazon'un en çok satan işlemciler listesinde ciddi gerileme yaşamıştı. Kasım 2024'te AMD'nin Ryzen 7 5700X modeli listenin zirvesine çıkarken, en yüksek sıradaki Intel işlemcisi Core i5-13600KF yalnızca 12. sırada kalmıştı.

    Güncel tabloda Intel'in ilk 10'a iki işlemci sokması şirket açısından önemli bir toparlanmaya işaret etse de AMD'nin üstünlüğü devam ediyor. İlk 20 işlemcinin yalnızca dördü Intel'e aitken 16 model AMD tarafından sunuluyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 3 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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