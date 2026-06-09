DDR5 fiyatları ne zaman düşecek? AMD tarih verdi

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Tam Boyutta Gör DDR5 bellek fiyatlarındaki yükseliş sürerken, AMD'den kullanıcıları pek sevindirmeyecek bir açıklama geldi. Şirket yöneticilerinden David McAfee, mevcut piyasa koşullarının kısa sürede düzelmeyeceğini ve DDR5 fiyatlarının normal seviyelere dönmesinin yaklaşık iki yıl sürebileceğini söyledi.

DDR5 fiyatları ne zaman düşecek?

Computex 2026 kapsamında Tayvan merkezli 4Gamers'a konuşan AMD Küresel Başkan Yardımcısı ve İstemci Kanal İş Birimi Genel Müdürü David McAfee, bellek sektöründeki mevcut durumun temel nedenlerine değindi. McAfee'ye göre son bir ila iki yıldır DDR4 üretim kapasitesi kademeli olarak azalırken, üreticilerin büyük bölümü yatırımlarını DDR5 teknolojisine yönlendirdi.

Ancak DDR5 tarafındaki üretim artışı fiyatların düşmesi için yeterli olmuyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri yapay zeka sektöründen gelen yoğun talep. Veri merkezleri ve yapay zeka sistemleri, büyük miktarda bellek tüketmeye devam ettiği için piyasadaki arz üzerinde ciddi baskı oluşuyor.

AMD, DDR5 fiyatlarının zamanla düşeceğini öngörse de bunun yavaş gerçekleşeceğini düşünüyor. Samsung ve Micron gibi büyük üreticiler kapasite artırımı çalışmalarını sürdürürken, Çin merkezli CXMT de DDR5 üretimini genişletiyor. Buna rağmen sektör kaynakları, arz ve talep dengesinin yeniden kurulmasının uzun zaman alacağını belirtiyor.

Röportajda AMD'nin platform planlarına ilişkin bazı detaylar da paylaşıldı. McAfee, yeni bir işlemci soketine geçmenin hem üreticiler hem de kullanıcılar açısından ek maliyet oluşturduğunu söyledi. Bu nedenle şirketin, mevcut AM5 platformunun gelecekte DDR6 bellek ve PCIe 6.0 gibi yeni teknolojileri destekleyip destekleyemeyeceğini değerlendirdiği paylaştı.

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AMD kısa süre önce AM5 platformunun destek süresini 2029 yılına kadar uzattığını duyurmuştu. Şirket henüz yeni nesil AM6 soketi hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Bu nedenle Ryzen 7000, Ryzen 8000G, Ryzen 9000 ve gelecekteki Ryzen işlemciler için AM5 platformunun uzun yıllar kullanılmaya devam etmesi bekleniyor.

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