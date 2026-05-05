DDR6 için süreç başladı: 2028’de piyasaya çıkacaklar

Tam Boyutta Gör Yeni nesil bellek teknolojileri için yarış hız kazanırken sektörün üç büyük oyuncusu Samsung, SK hynix ve Micron, DDR6 standardı henüz tamamlanmamış olmasına rağmen geliştirme sürecini başlatmış durumda. Gelen son bilgiler, üreticilerin yalnızca teorik çalışmalarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda donanım tarafında somut hazırlıklara geçtiğini ortaya koyuyor.

Geliştirme süreçleri başladı

Sektör kaynaklarına göre söz konusu üç üretici, DDR6 için substrat (alt katman) tasarım çalışmalarını başlatmaları için tedarikçilere resmi talepler iletti. JEDEC tarafından belirlenen nihai standartlar henüz tamamlanmış olmasa da firmalar, erken aşama teknik veriler üzerinden ilerlemeyi tercih ediyor.

Tedarikçiler şu anda bellek kalınlığı, substrat yapısı ve veri yönlendirme gibi kritik parametrelerin erken taslaklarıyla çalışıyor. Amaç, DDR6 teknolojisi seri üretime yaklaşmadan önce test örneklerinin hazır hale getirilmesi. Sektör temsilcileri, bellek üreticileri ile tedarikçilerin ürünler piyasaya girmeden iki yıl kadar önceden ortak geliştirme sürecine başladığını vurguluyor. Bu da DDR6 için takvimin artık fiilen işlemeye başladığını gösteriyor.

Hızlar ciddi şekilde artacak

DDR6’nın en dikkat çekici yönü, hız tarafında getireceği sıçrama olacak. Önceki yol haritalarına göre yeni nesil belleklerin 17.6 Gbps seviyesine kadar ulaşması bekleniyor. Bu değer, DDR5’in hedeflenen üst sınırının yaklaşık iki katına karşılık geliyor. Ayrıca daha yüksek kapasite ve daha düşük güç tüketimi de yeni standardın temel avantajları arasında yer alacak.

DDR6 için ticari takvim de netleşmeye başladı. İlk etapta teknolojinin 2028 ile 2029 yılları arasında veri merkezlerinde kullanıma sunulması planlanıyor. Tüketici tarafının ise bu yeni nesil bellekle birkaç yıl gecikmeli olarak tanışması bekleniyor.

