Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yeni nesil DDR6 bellek standardının ilk teknik detayları açıklandı. DDR6 RAM'ler, DDR5'e kıyasla yüzde 44 daha kısa olan 74 milimetrelik modül boyutuyla geliyor. 14,4 GT/s hıza ulaşacak olan yeni bellekler, 96 bit veri yolu ve gelişmiş mimarisiyle yüzde 50'den fazla bant genişliği artışı sunarak anakart tasarımlarını değiştirecek. Henüz geliştirme aşamasındaki teknolojinin sunucularda ve yapay zeka sistemlerinde yüksek verim sağlaması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

JEDEC, yeni nesil DDR6 bellek standardının ilk teknik detaylarını paylaştı. DDR5'e kıyasla daha yüksek hız, kapasite ve enerji verimliliği sunması beklenen yeni bellekler, 74 mm uzunluğundaki modülleriyle DDR5 DIMM tasarımından yüzde 44 daha kısa olacak.

DDR6 bellekler 14,4 GT/s hıza ulaşacak

JEDEC tarafından geliştirilen DDR6 standardı, özellikle yapay zeka sistemleri, veri merkezleri, sunucular ve yüksek performanslı bilgisayarların artan bellek ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Yeni standardın en önemli yeniliklerinden biri doğal olarak veri aktarım hızlarında yaşanacak artış olacak.

DDR6 RDIMM belleklerin 12,8 GT/s başlangıç hızında çalışması planlanıyor. Yol haritasında ise bu değerin 14,4 GT/s seviyesine ve daha yukarısına çıkarılması hedefleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse DDR5 RDIMM belleklerde veri aktarım hızı 9,2 GT/s seviyesine kadar ulaşıyor.

Bununla birlikte mimari tarafta DDR5'te 64 bit olan veri yolu genişliği DDR6 ile 96 bit seviyesine çıkarılacak. Böylece veri yolu genişliğinde yüzde 50 artış sağlanacak. DDR6'nın bir diğer önemli yeniliği ise pseudo-channel mimarisi olacak. Bu yapı, DRAM paketleri başına daha yüksek bant genişliği sağlarken bellek erişiminde daha esnek yapılandırmalara imkan tanıyacak. JEDEC, söz konusu mimari değişiklikler sayesinde DDR6'nın piyasaya çıktığı dönemde DDR5'e kıyasla yüzde 50'den fazla bellek bant genişliği artışı sunmasını bekliyor.

Modüllerin uzunluğu kısalıyor

DDR6 standardıyla birlikte fiziksel tasarımda da önemli değişiklikler gündemde. JEDEC'in paylaştığı ön tasarıma göre yeni nesil bellek modüllerinin uzunluğu 74 mm olacak. Standart DDR5 DIMM modüllerinde bu ölçü 133,35 mm seviyesinde. Dolayısıyla DDR6 modülleri yaklaşık yüzde 44 daha kısa bir tasarıma sahip olacak.

Daha küçük modül boyutları, özellikle sunucular ve veri merkezlerinde bellek yoğunluğunu artırabilir. Anakart üzerinde daha az alan kaplayan modüller sayesinde üreticiler, aynı fiziksel alana daha fazla bellek yuvası yerleştirebilecek. Bu da işlemci, soğutma donanımı ve diğer bileşenlerle alan paylaşımının önemli olduğu yüksek kapasiteli sistemlerde avantaj sağlayabilir. Haliyle tasarımsal açıdan da yenilikler görülebilir.

NAND pazarında tersine dönüş: Fiyatlar iki haftada yüzde 20 düştü 23 sa. önce eklendi

Bununla birlikte 74 mm uzunluğundaki tasarımın bütün DDR6 belleklerde standart hale gelip gelmeyeceği henüz netleşmiş değil. JEDEC, yeni standardı RDIMM, UDIMM ve CAMM dahil olmak üzere farklı modül biçimlerini kapsayacak şekilde geliştiriyor. Dolayısıyla DDR6'nın yalnızca CAMM tasarımına bağlı kalması beklenmiyor.

Bellek kapasitesi 128 Gb DRAM kalıplarına ulaşacak

DDR6'nın geliştirilmesinde bellek kapasitesinin artırılması da öncelikli hedefler arasında bulunuyor. Yeni standart, 128 Gb DRAM kalıp yoğunluğunu destekleyecek. Bu değer, tek bir DRAM yongasında 16 GB kapasite anlamına geliyor. Dolayısıyla 16 DRAM yongası olan modüllerde 256 GB, 32 yonga bulunan modüllerde ise 512 GB kapasitelere erişilebilir.

JEDEC ayrıca bellek paketlerinde kalıp istifleme teknolojisine yönelik iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Bu sayede fiziksel paket boyutunu büyütmeden daha yüksek bellek kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Özellikle yüksek kapasiteli sunucular ve yapay zeka sistemleri için bu yaklaşım önem taşıyor. DDR6'nın hata düzeltme tarafında da farklı sistem ihtiyaçlarına uyum sağlayacak esnek ECC seçenekleri sunması planlanıyor. Böylece sistem üreticileri maliyet, güç tüketimi ve güvenilirlik arasında ihtiyaçlarına göre denge kurabilecek.

JEDEC, DDR6 ile watt başına performansın da DDR5'e kıyasla önemli ölçüde iyileştirilmesini hedefliyor. Bu amaçla VSS sonlandırmalı I/O yapısına geçilmesi ve veri merkezlerine yönelik düşük güç tüketimli çalışma modlarının geliştirilmesi planlanıyor. Böylece özellikle çok sayıda bellek modülünün aynı anda çalıştığı sunucu sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

DDR6 standardı henüz geliştirme aşamasında ve paylaşılan bilgiler ön teknik özellikleri yansıtıyor. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde nihai modül tasarımları ve teknik özelliklerde değişiklik yapılması mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

DDR6 RAM detayları duyuruldu: RAM boyları küçülüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: