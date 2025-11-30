Deadpool'un yönetmeni, yeni filmin ne aşamada olduğu hakkında konuştu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl sinemaseverlerle buluşan Deadpool & Wolverine'in gişede yakaladığı başarı, yeni Deadpool projelerinin çekilmesini neredeyse kaçınılmaz hâle getirdi. Deadpool ve diğer X-Men karakterlerinin artık Marvel Studios'ta olması işleri biraz karmaşıklaştırıyor olsa da Marvel'ın bu kararterden kesinlikle vazgeçmeyeceği düşünülüyor. Hatta karakteri yakında yeni Avengers filmlerinde kısaca görebileceğimiz de konuşuluyor.

Ancak Deadpool'un Marvel Sinematik Evreni'ndeki rolü, birkaç ufak cameo'dan (konuk oyunculuktan) ibaret olmayabilir. Zira dördüncü bir Deadpool filmi çekilmesi de gündemde. Üstelik Deadpool & Wolverine'in yönetmeni Shawn Levy de bu konuda istekli görünüyor.

Shawn Levy: Yeni Deadpool Filmi Üzerine Düşünmeye Başladım

Bu hafta katıldığı bir podcast'ta yeni bir Deadpool çekilip çekilmeyeceği sorulan Shawn Levy, kesin bir şey söylemekten kaçınsa da yeni bir Deadpool filmi üzerine düşünmeye başladığını söyledi. Levy, sıradaki Deadpool filmi için şimdiden fikirler üretmeye başlamış.

Ryan Reynolds ile son derece yakın olan ve başka projelerde de ünlü oyuncuyla çalışan Shawn Levy, Deadpool 4 için sonradan teklif götürüecek dışarıdan bir yönetmen değil; doğrudan bu seriyi dizayn eden isimlerden biri. Bu yüzden şimdi doğrudan ondan böyle bir açıklama gelmesi, yeni bir Deadpool filmi görmek isteyenler için umut verici.

