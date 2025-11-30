Deadpool'un yönetmeni, yeni filmin ne aşamada olduğu hakkında konuştu

Ancak Deadpool'un Marvel Sinematik Evreni'ndeki rolü, birkaç ufak cameo'dan (konuk oyunculuktan) ibaret olmayabilir. Zira dördüncü bir Deadpool filmi çekilmesi de gündemde. Üstelik Deadpool & Wolverine'in yönetmeni Shawn Levy de bu konuda istekli görünüyor.
Shawn Levy: Yeni Deadpool Filmi Üzerine Düşünmeye Başladım
Bu hafta katıldığı bir podcast'ta yeni bir Deadpool çekilip çekilmeyeceği sorulan Shawn Levy, kesin bir şey söylemekten kaçınsa da yeni bir Deadpool filmi üzerine düşünmeye başladığını söyledi. Levy, sıradaki Deadpool filmi için şimdiden fikirler üretmeye başlamış.
Ryan Reynolds ile son derece yakın olan ve başka projelerde de ünlü oyuncuyla çalışan Shawn Levy, Deadpool 4 için sonradan teklif götürüecek dışarıdan bir yönetmen değil; doğrudan bu seriyi dizayn eden isimlerden biri. Bu yüzden şimdi doğrudan ondan böyle bir açıklama gelmesi, yeni bir Deadpool filmi görmek isteyenler için umut verici.
