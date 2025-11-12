Hideo Kojima gerçek bir exoskeleton takmanıza imkân tanıyacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kojima Productions’ın popüler haline gelen serilerinden Death Stranding’de özellikle yük taşımak için kullanılan exoskeleton ilgi görmüştü. Yıllar sonra Sam Porter Bridges’in exoskeleton desteği satışa sunuluyor.

Dnsys Z1 Exoskeleton Pro - Death Stranding 2: On The Beach Limited Edition

Dnsys ve Kojima Productions ortaklığında geliştirilen Dnsys Z1 Exoskeleton Pro - Death Stranding 2: On The Beach Limited Edition modeli Dnysys firmasının aynı adlı exoskeleton modelini temel alıyor. Ürün kullanıcının dizlerine binen yükün yüzde 200’ünü kendi üzerine alabilecek kadar donanımlı.

Firma bu versiyonda yüzde 50 daha fazla güç ve yükseltilere tırmanmada dengeyi geliştiren akıllı bir kontrol sistemi yer aldığını belirtiyor. Kullanıcı tırmanışlarda bu sayede önemli bir ağırlık hissiyatından kurtulmuş oluyor.

LED bildirimler bataryanın durumunu gösterirken, batarya değiştirilebiliyor. Tek şarjla 4 saate kadar kullanılabilen ürün Aralık ayında piyasaya sürülecek. Fiyat belli değil ancak orijinal versiyonun fiyatı 1500$.



