Hideo Kojima gerçek bir exoskeleton takmanıza imkân tanıyacak

Dnsys Z1 Exoskeleton Pro - Death Stranding 2: On The Beach Limited Edition
Dnsys ve Kojima Productions ortaklığında geliştirilen Dnsys Z1 Exoskeleton Pro - Death Stranding 2: On The Beach Limited Edition modeli Dnysys firmasının aynı adlı exoskeleton modelini temel alıyor. Ürün kullanıcının dizlerine binen yükün yüzde 200’ünü kendi üzerine alabilecek kadar donanımlı.
Firma bu versiyonda yüzde 50 daha fazla güç ve yükseltilere tırmanmada dengeyi geliştiren akıllı bir kontrol sistemi yer aldığını belirtiyor. Kullanıcı tırmanışlarda bu sayede önemli bir ağırlık hissiyatından kurtulmuş oluyor.
LED bildirimler bataryanın durumunu gösterirken, batarya değiştirilebiliyor. Tek şarjla 4 saate kadar kullanılabilen ürün Aralık ayında piyasaya sürülecek. Fiyat belli değil ancak orijinal versiyonun fiyatı 1500$.