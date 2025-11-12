Giriş
    Hideo Kojima gerçek bir exoskeleton takmanıza imkân tanıyacak

    Death Stranding 2 oyunun çıkışı ve animasyonun da duyurulması şerefine Kojima Productions özel bir exoskeleton satışa sunuyor. Üstelik yüzde 50 daha güçlü olarak.  

    Death Stranding 2 Tam Boyutta Gör
    Kojima Productions’ın popüler haline gelen serilerinden Death Stranding’de özellikle yük taşımak için kullanılan exoskeleton ilgi görmüştü. Yıllar sonra Sam Porter Bridges’in exoskeleton desteği satışa sunuluyor. 

    Dnsys Z1 Exoskeleton Pro - Death Stranding 2: On The Beach Limited Edition

    Dnsys ve Kojima Productions ortaklığında geliştirilen Dnsys Z1 Exoskeleton Pro - Death Stranding 2: On The Beach Limited Edition modeli Dnysys firmasının aynı adlı exoskeleton modelini temel alıyor. Ürün kullanıcının dizlerine binen yükün yüzde 200’ünü kendi üzerine alabilecek kadar donanımlı. 

    Firma bu versiyonda yüzde 50 daha fazla güç ve yükseltilere tırmanmada dengeyi geliştiren akıllı bir kontrol sistemi yer aldığını belirtiyor. Kullanıcı tırmanışlarda bu sayede önemli bir ağırlık hissiyatından kurtulmuş oluyor. 

    LED bildirimler bataryanın durumunu gösterirken, batarya değiştirilebiliyor. Tek şarjla 4 saate kadar kullanılabilen ürün Aralık ayında piyasaya sürülecek. Fiyat belli değil ancak orijinal versiyonun fiyatı 1500$.
     

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

