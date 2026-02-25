Death Stranding 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nixxes Software, Death Stranding 2: On the Beach için PC sistem gereksinimlerini ve teknik detayları paylaştı. Kojima Productions imzası taşıyan yapım, ilk oyunda olduğu gibi Decima Engine üzerine inşa edildi. Aynı motorun Horizon Zero Dawn ve Horizon Forbidden West'e de güç vermişti.

Death Stranding 2 PC sistem gereksinimleri

Paylaşılan tablo, yüksek donanım zorunluluğu getirmeyen bir yapı sunuyor. PC sürümünde güncel ölçekleme ve kare oluşturma teknolojilerinin tamamı yer alacak. NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 ve Intel XeSS 2 desteği doğrulandı. Ancak DLSS 4 tarafında Multi Frame Generation veya yeni Transformer tabanlı model desteğine dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Teknik tarafta dikkat çeken bir diğer detay ise ultrawide desteği. Oyun, 21:9 en-boy oranını hem oynanışta hem de ara sahnelerde yerel olarak destekliyor. 32:9 oranı ise yalnızca oynanış sırasında aktif. 16:9 monitör sahipleri de ayarlar üzerinden daha geniş görüş açısını deneyimleyebilecek.

Death Stranding 2 için paylaşılan minimum sistem gereksinimlerinde Nvidia GeForce GTX 1660 ve AMD Radeon RX 5500 XT 8GB seviyesinde ekran kartları yer alıyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i3-10100 ve AMD Ryzen 3 3100 sınıfı çözümler tavsiye ediliyor. Önerilen donanım tarafında tablo biraz daha yukarı çıkıyor. Tavsiye edilen bölümünde ise kullanıcıların RTX 3060 12GB, RX 6600, Core i5-11400 ve Ryzen 5 5600 işlemciye ihtiyacı olacak.

Death Stranding 2: On the Beach, 19 Mart'ta PC için Steam ve Epic Games Store üzerinden çıkış yapacak. Aynı dönemde PlayStation 5 sürümüne de 21:9 desteği güncelleme ile eklenecek. Ayrıca PC sürümüyle birlikte belirli kozmetik içerikler hem PS5 hem de PC oyuncularına sunulacak.

- Minimum Orta Yüksek (Önerilen) Çok yüksek Performans 1080p @ 30 FPS 1080p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 4K @ 60 FPS GPU NVIDIA GeForce GTX 1660AMD Radeon RX 5500 XT 8GB NVIDIA GeForce RTX 3060 12GBAMD Radeon RX 6600 NVIDIA GeForce RTX 3070AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080AMD Radeon RX 9070 XT CPU Intel Core i3-10100AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-11400AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i7-11700AMD Ryzen 7 5700X Intel Core i7-11700AMD Ryzen 7 5700X RAM 16GB 16GB 16GB 16GB İşletim Sistemi Windows 10/11 (Version 1909 ve yüksek) Windows 10/11 (Version 1909 ve yüksek) Windows 10/11 (Version 1909 ve yüksek) Windows 10/11 (Version 1909 ve yüksek) Depolama 150GB SSD 150GB SSD 150GB SSD 150GB SSD

