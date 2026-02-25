Death Stranding 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Death Stranding 2 PC sistem gereksinimleri
Paylaşılan tablo, yüksek donanım zorunluluğu getirmeyen bir yapı sunuyor. PC sürümünde güncel ölçekleme ve kare oluşturma teknolojilerinin tamamı yer alacak. NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 ve Intel XeSS 2 desteği doğrulandı. Ancak DLSS 4 tarafında Multi Frame Generation veya yeni Transformer tabanlı model desteğine dair net bir bilgi paylaşılmadı.
Teknik tarafta dikkat çeken bir diğer detay ise ultrawide desteği. Oyun, 21:9 en-boy oranını hem oynanışta hem de ara sahnelerde yerel olarak destekliyor. 32:9 oranı ise yalnızca oynanış sırasında aktif. 16:9 monitör sahipleri de ayarlar üzerinden daha geniş görüş açısını deneyimleyebilecek.
Death Stranding 2 için paylaşılan minimum sistem gereksinimlerinde Nvidia GeForce GTX 1660 ve AMD Radeon RX 5500 XT 8GB seviyesinde ekran kartları yer alıyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i3-10100 ve AMD Ryzen 3 3100 sınıfı çözümler tavsiye ediliyor. Önerilen donanım tarafında tablo biraz daha yukarı çıkıyor. Tavsiye edilen bölümünde ise kullanıcıların RTX 3060 12GB, RX 6600, Core i5-11400 ve Ryzen 5 5600 işlemciye ihtiyacı olacak.
Death Stranding 2: On the Beach, 19 Mart'ta PC için Steam ve Epic Games Store üzerinden çıkış yapacak. Aynı dönemde PlayStation 5 sürümüne de 21:9 desteği güncelleme ile eklenecek. Ayrıca PC sürümüyle birlikte belirli kozmetik içerikler hem PS5 hem de PC oyuncularına sunulacak.
|-
|Minimum
|Orta
|Yüksek (Önerilen)
|Çok yüksek
|Performans
|1080p @ 30 FPS
|1080p @ 60 FPS
|1440p @ 60 FPS
|4K @ 60 FPS
|GPU
|NVIDIA GeForce GTX 1660AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12GBAMD Radeon RX 6600
|NVIDIA GeForce RTX 3070AMD Radeon RX 6800
|NVIDIA GeForce RTX 4080AMD Radeon RX 9070 XT
|CPU
|Intel Core i3-10100AMD Ryzen 3 3100
|Intel Core i5-11400AMD Ryzen 5 5600
|Intel Core i7-11700AMD Ryzen 7 5700X
|Intel Core i7-11700AMD Ryzen 7 5700X
|RAM
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|İşletim Sistemi
|Windows 10/11 (Version 1909 ve yüksek)
|Windows 10/11 (Version 1909 ve yüksek)
|Windows 10/11 (Version 1909 ve yüksek)
|Windows 10/11 (Version 1909 ve yüksek)
|Depolama
|150GB SSD
|150GB SSD
|150GB SSD
|150GB SSD