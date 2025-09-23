Death Stranding animesinden ilk fragman yayınlandı

Death Stranding: Mosquito adını taşıyan bu anime filmi Hiroshi Miyamoto yönetti. Senaryoyu ise Raised by Wolves dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Aaron Guzikowski yazdı. Sinema dünyasıyla da epey ilgili olan Hideo Kojima da filmin yapımında aktif bir rol üstlendi.
Death Stranding: Mosquito, Yeni Bir Karaktere Odaklanıyor
Death Stranding: Mosquito, oyunlardan tanıdığımız Sam Porter Bridges karakterine değil, Mosquito olarak anılan yeni bir karaktere odaklanıyor. Karaktere sivrisinek anlamına gelen "mosquito" isminin verilmiş olması tesadüf değil. Kojima, başkalarından bir şeyler emip sömürebilen bir karakter olduğunu söylüyor; o "şey"in ne olduğu daha sonra açıklanacak.
Death Stranding: Mosquito için henüz bir yayın tarihi paylaşılmadı. Ancak önümüzdeki yıl yayınlanması bekleniyor. Çok daha merakla beklediğimiz live-action (animasyon olmayan) Death Stranding filmi ise 2027'de çıkacak. Mosquito gibi o da Death Stranding evreninde geçen yeni bir hikâye anlatacak.