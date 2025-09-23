Giriş
    Death Stranding animesinden ilk fragman yayınlandı

    Death Stranding anime filmi resmen duyurulurken, oyundan ilk görüntüler de paylaşıldı. Death Stranding: Mosquito adını taşıyan film, bu evrende geçen yeni bir hikâye anlatıyor.

    Death Stranding animesinden ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Kojima Productions'ın 10. yılını kutlamak için düzenlenen Beyond the Strand etkinliği, Hideo Kojima hayranları için pek çok önemli paylaşıma sahne oldu. OD ve Physint gibi yeni Kojima oyunlarının gösterildiği etkinlikte, kısa süre önce duyurulan Death Stranding animesinden de ilk görüntüler paylaşıldı.

    Death Stranding: Mosquito adını taşıyan bu anime filmi Hiroshi Miyamoto yönetti. Senaryoyu ise Raised by Wolves dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Aaron Guzikowski yazdı. Sinema dünyasıyla da epey ilgili olan Hideo Kojima da filmin yapımında aktif bir rol üstlendi.

    Death Stranding: Mosquito, Yeni Bir Karaktere Odaklanıyor

    Death Stranding: Mosquito, oyunlardan tanıdığımız Sam Porter Bridges karakterine değil, Mosquito olarak anılan yeni bir karaktere odaklanıyor. Karaktere sivrisinek anlamına gelen "mosquito" isminin verilmiş olması tesadüf değil. Kojima, başkalarından bir şeyler emip sömürebilen bir karakter olduğunu söylüyor; o "şey"in ne olduğu daha sonra açıklanacak.

    Death Stranding: Mosquito için henüz bir yayın tarihi paylaşılmadı. Ancak önümüzdeki yıl yayınlanması bekleniyor. Çok daha merakla beklediğimiz live-action (animasyon olmayan) Death Stranding filmi ise 2027'de çıkacak. Mosquito gibi o da Death Stranding evreninde geçen yeni bir hikâye anlatacak.

